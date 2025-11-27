Ley de transporte: ajustes, impuestos y negociaciones a días de su tratamiento

El proyecto también incorpora la regulación de las plataformas digitales de transporte y unifica bajo un mismo marco legal al transporte de personas y de cargas, con sanciones más duras para quienes trabajen fuera de norma.

Antes de las elecciones, desde el oficialismo daban por seguros los votos para avanzar. Sin embargo, objeciones del PJ y protestas de sectores de remiseros pospusieron el tratamiento hasta ahora.

Molina volvió a la Legislatura para despejar dudas

En la vuelta al debate legislativo, el secretario de Transporte, Marcelo Molina, regresó esta semana a la Cámara para exponer nuevamente los puntos que generaban dudas entre los diputados.

El presidente del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, explicó que el jueves no se avanzaría con el tratamiento en el recinto y detalló que la intención es reforzar el análisis interno: “Ayer se plantearon algunas inquietudes (…) y entiendo que la gran mayoría de las cosas que se han conversado están ya volcadas en el texto”.

Córdoba destacó además que la ley requiere consenso: “Es una ley muy importante para todos los sanjuaninos y algunos diputados manifestaron que todavía pretendían unos días más para conversarla”.

Según anticipó, el lunes continuará la discusión en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Ajustes técnicos: antigüedad vehicular e impuestos

Tras diversas reuniones, los legisladores incorporaron modificaciones menores pero significativas para el sector. Dos de los puntos discutidos fueron la antigüedad permitida para los vehículos y la equidad tributaria con las aplicaciones móviles.

Para los vehículos de servicios contratados, se prevé una antigüedad máxima de 15 años, mientras que para remises será de 10 años. Los autos que provengan del sistema actual tendrán un período de transición que podría extender su vida útil hasta 12 años.

Respecto de la tributación, Córdoba confirmó que las apps ya están pagando impuestos provinciales: “A las aplicaciones ya se les está cobrando impuestos provinciales (…) Eso cayó bien por un tema de igualdad tributaria”.

El legislador aclaró que esta obligación ya figuraba en la Ley Impositiva, aunque no se aplicaba hasta ahora.

Seis meses para adaptarse a la nueva normativa

El acuerdo político es tratar la ley en la sesión del 11 de diciembre, dentro de las ordinarias extendidas. Si es aprobada, se abrirá un período de 120 días para su reglamentación, a lo que se sumará el tiempo necesario para que taxis, remises, plataformas y transportistas de carga se adecuen al nuevo esquema.

En total, el proceso de transición alcanzaría unos seis meses, por lo que la implementación plena comenzaría alrededor de junio del año próximo.

El vicegobernador y presidente de la Cámara, Fabián Martín, sostuvo que el objetivo es alcanzar un acuerdo amplio:

“Queremos llegar a un tratamiento adecuado con un consenso sobre la ley. No queremos forzarla (…) Podríamos dar una o dos semanas y terminar el año con nueva ley”.

Renuncia de Carlos Jaime Quiroga en la Cámara

Durante la Decimotercera Sesión del Período Ordinario, la Cámara de Diputados aprobó la renuncia del legislador Carlos Jaime Quiroga, quien asumirá como diputado nacional el 10 de diciembre de 2025.

Tras la lectura de su carta de renuncia, realizada por el secretario Legislativo Gustavo Velert, distintos diputados realizaron intervenciones para despedirlo y destacar su trabajo. Entre ellos, Mario Herrero, Emilio Escudero, Fernando Patinella, Federico Rizo, Franco Aranda, Juan de la Cruz Córdoba, Enzo Cornejo, Alejandra Leonardo, Marta Gramajo, Fernanda Paredes, Miguel Vega y Marisa López.

En su discurso final, Quiroga agradeció “a las diputadas y diputados, a las autoridades de Cámara, al personal legislativo y a sus equipos de trabajo”, y remarcó el valor del trabajo compartido durante su gestión.