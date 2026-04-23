Para Silvia Baetti, "las personas autistas no tienen problemas, tienen desafíos"

Durante su exposición, Baetti destacó que el autismo se diagnostica cada vez más temprano, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de profundizar la formación específica para comprender mejor a las personas con trastornos del espectro autista (TEA). “Es importante entender qué les sucede y cuáles son los desafíos que enfrentan”, señaló.

En ese sentido, la profesional remarcó que las personas con TEA no presentan “problemas”, sino desafíos que van cambiando a lo largo de la vida. “La vida es dinámica y exige adaptaciones constantes. No es lo mismo ser niño, adolescente o adulto, y en las personas con autismo ocurre exactamente lo mismo”, explicó.

Baetti también subrayó la importancia de un seguimiento individualizado, ya que no existen tratamientos universales. “No hay recetas únicas. Cada intervención debe adaptarse a las características y al contexto de cada persona”, afirmó.

En relación a la prevalencia del autismo en Argentina, indicó que no existen cifras precisas debido a que muchos casos no están registrados oficialmente. A nivel internacional, en países como Estados Unidos y Corea se manejan estadísticas más sistematizadas, mientras que en Europa se estima una prevalencia de aproximadamente 1 caso cada 90 nacimientos.

Respecto a los tratamientos, para la especialista se trata de un abordaje personalizado, basado en la evaluación de las capacidades individuales. “No son modelos estandarizados, sino diseños artesanales que buscan potenciar habilidades y compensar dificultades”, sostuvo.

Consultada sobre la posibilidad de que las personas con autismo lleven una vida plena, Baetti fue clara: “Depende de múltiples factores, como las oportunidades y el contexto, al igual que en cualquier persona”. En esa línea, destacó que los enfoques actuales no buscan “normalizar”, sino acompañar y potenciar el desarrollo individual.

Finalmente, enfatizó la relevancia de la intervención temprana. “Un diagnóstico precoz abre más oportunidades, permite adquirir aprendizajes antes y favorece una mejor participación social”, concluyó.

El programa continuará desarrollándose durante todo el año con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema educativo y de salud en el abordaje integral del autismo.