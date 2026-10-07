Las mujeres de agrimensura se reúnen en San Juan para inspirar a las más jóvenes

El evento ya refleja una importante convocatoria, con más de 120 personas inscriptas y un panel de 15 disertantes provenientes de provincias como Mendoza, Catamarca y Santa Fe (Rosario), así como de instituciones internacionales de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. A lo largo de las jornadas se abordarán temáticas de alta complejidad técnica y relevancia económica e institucional, tales como geodesia espacial, desarrollo en minería, georreferenciación, sismogeodesia, geomática, herramientas territoriales, tasaciones y proyectos de infraestructura internacional.
Programa oficial del encuentro
Jueves 8 de octubre
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08:00 – 09:00: Acreditaciones, recepción con café y bienvenida.
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09:00 – 10:00: Acto inaugural con autoridades y presentación institucional a cargo de la Ing. Agrim. María de los Ángeles Garro.
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10:00 – 11:00: Disertaciones sobre el rol de la mujer en la ingeniería (Dra. Andrea Diaz) y la agrimensura como elección de vida (Dra. Virginia Mackern).
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11:00 – 11:30: Coffee Break.
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11:30 – 12:30: Bloque sobre Geodesia Espacial (Dra. Ana María Pacheco / Observatorio Félix Aguilar), liderazgo en la FADA (Ing. Evangelina Canales Cairo) y proyectos de investigación minera (Mag. Laura Velázquez).
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12:30 – 14:30: Almuerzo.
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14:30 – 15:40: "El Rol de la Mujer en la Minería" (Ing. Agustina Millán), pausa activa y "El trabajo de las agrimensoras en proyectos mineros" (Ing. Gisell Trigo / Mag. María de los Ángeles Luna y Lic. Pamela Ochoa).
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16:00 – 16:30: Coffee Break.
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16:30 – 17:30: Georreferenciación (Ing. Berenice Déniz), seguridad laboral (Dra. Marcela Montivero e Ing. Laura Soledad Rivarola) y sismogeodesia / deformación de la Tierra (Dra. Mara Figueroa - USA).
Viernes 9 de octubre
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09:00 – 10:50: Sistema Global de Observación Geodésica (Dra. Laura Sánchez - Alemania), contribución en el Observatorio Félix Aguilar (Ing. Johana Quinteros), automatización GNSS (Dra. Agostina Tejada), geomática y experiencia internacional (Dra. Sandra Bolaños y Dra. Patricia Rosell - Canadá).
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10:50 – 11:30: Coffee Break.
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11:30 – 12:10: Observación del territorio mediante nuevas herramientas (Ing. Brandan Constanza Ana) y aplicación de DInSAR (Dra. Gemma Acosta).
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12:10 – 14:30: Almuerzo.
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14:30 – 15:10: Experiencias en la Dirección de Geodesia y Catastro (Ing. Natalia Mercado) y participación en el Tribunal de Tasaciones (Ing. Yanina Gutiérrez).
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15:10 – 15:40: Coffee Break.
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15:40 – 16:30: Posicionamiento en pilotes de río (Ing. Melina Grosso) y exposición sobre la obra del Túnel Dinamarca – Alemania (Ing. Lara Trento - Dinamarca).
Sábado 10 de octubre
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11:00 – 12:30: Asamblea de cierre y presentación de conclusiones del encuentro.
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13:00: Almuerzo de despedida, reconocimientos, entrega del premio "Mujer Agrimensora Destacada", show artístico y cierre.