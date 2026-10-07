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Las mujeres de agrimensura se reúnen en San Juan para inspirar a las más jóvenes

Con más de 120 inscriptos, la provincia es sede del evento que busca visibilizar el rol femenino en la profesión y acercar a las nuevas generaciones a una carrera con alta salida laboral.

Por Marcela Silva

La agrimensura, una profesión históricamente ligada al trabajo de campo y dominada por varones, atraviesa un proceso de transformación impulsado por el liderazgo de las profesionales que hoy ganan espacio en proyectos clave para el desarrollo territorial. En ese contexto, San Juan se prepara para albergar, del 8 al 10 de octubre en el Auditorio Emar Acosta, el II Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Agrimensoras, una cita que combina técnica, experiencia y un fuerte sentido de vocación.

La propuesta busca generar un lazo entre colegas, compartir saberes y poner en valor una disciplina fundamental para el crecimiento de la región. La ingeniera agrimensora Agustina Millán destacó la importancia de abrir estos espacios de encuentro y reflexión: "Este encuentro busca generar un lazo y contar experiencia y fomentar la experiencia y los trabajos que tienen la agrimensura y es una carrera que tiene mucha salida laboral y la finalidad es visibilizar el rol ganado en el desarrollo de esta profesión", expresó.

El desafío no solo pasa por reconocer la trayectoria de quienes ya ejercen, sino también por proyectar el futuro de la actividad inspirando a las jóvenes que están por finalizar sus estudios secundarios. En palabras de Millán: "Queremos mostrar el avance de mujeres que se desconocen. Queremos fomentar los trabajos y que las chicas que están en secundaria puedan elegir esta alternativa, visibilizar el rol de las mujeres y promover el ejercicio de la profesión".

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El evento ya refleja una importante convocatoria, con más de 120 personas inscriptas y un panel de 15 disertantes provenientes de provincias como Mendoza, Catamarca y Santa Fe (Rosario), así como de instituciones internacionales de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. A lo largo de las jornadas se abordarán temáticas de alta complejidad técnica y relevancia económica e institucional, tales como geodesia espacial, desarrollo en minería, georreferenciación, sismogeodesia, geomática, herramientas territoriales, tasaciones y proyectos de infraestructura internacional.

Programa oficial del encuentro

Jueves 8 de octubre

  • 08:00 – 09:00: Acreditaciones, recepción con café y bienvenida.

  • 09:00 – 10:00: Acto inaugural con autoridades y presentación institucional a cargo de la Ing. Agrim. María de los Ángeles Garro.

  • 10:00 – 11:00: Disertaciones sobre el rol de la mujer en la ingeniería (Dra. Andrea Diaz) y la agrimensura como elección de vida (Dra. Virginia Mackern).

  • 11:00 – 11:30: Coffee Break.

  • 11:30 – 12:30: Bloque sobre Geodesia Espacial (Dra. Ana María Pacheco / Observatorio Félix Aguilar), liderazgo en la FADA (Ing. Evangelina Canales Cairo) y proyectos de investigación minera (Mag. Laura Velázquez).

  • 12:30 – 14:30: Almuerzo.

  • 14:30 – 15:40: "El Rol de la Mujer en la Minería" (Ing. Agustina Millán), pausa activa y "El trabajo de las agrimensoras en proyectos mineros" (Ing. Gisell Trigo / Mag. María de los Ángeles Luna y Lic. Pamela Ochoa).

  • 16:00 – 16:30: Coffee Break.

  • 16:30 – 17:30: Georreferenciación (Ing. Berenice Déniz), seguridad laboral (Dra. Marcela Montivero e Ing. Laura Soledad Rivarola) y sismogeodesia / deformación de la Tierra (Dra. Mara Figueroa - USA).

Viernes 9 de octubre

  • 09:00 – 10:50: Sistema Global de Observación Geodésica (Dra. Laura Sánchez - Alemania), contribución en el Observatorio Félix Aguilar (Ing. Johana Quinteros), automatización GNSS (Dra. Agostina Tejada), geomática y experiencia internacional (Dra. Sandra Bolaños y Dra. Patricia Rosell - Canadá).

  • 10:50 – 11:30: Coffee Break.

  • 11:30 – 12:10: Observación del territorio mediante nuevas herramientas (Ing. Brandan Constanza Ana) y aplicación de DInSAR (Dra. Gemma Acosta).

  • 12:10 – 14:30: Almuerzo.

  • 14:30 – 15:10: Experiencias en la Dirección de Geodesia y Catastro (Ing. Natalia Mercado) y participación en el Tribunal de Tasaciones (Ing. Yanina Gutiérrez).

  • 15:10 – 15:40: Coffee Break.

  • 15:40 – 16:30: Posicionamiento en pilotes de río (Ing. Melina Grosso) y exposición sobre la obra del Túnel Dinamarca – Alemania (Ing. Lara Trento - Dinamarca).

Sábado 10 de octubre

  • 11:00 – 12:30: Asamblea de cierre y presentación de conclusiones del encuentro.

  • 13:00: Almuerzo de despedida, reconocimientos, entrega del premio "Mujer Agrimensora Destacada", show artístico y cierre.

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