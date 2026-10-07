Las mujeres de agrimensura se reúnen en San Juan para inspirar a las más jóvenes

La propuesta busca generar un lazo entre colegas, compartir saberes y poner en valor una disciplina fundamental para el crecimiento de la región. La ingeniera agrimensora Agustina Millán destacó la importancia de abrir estos espacios de encuentro y reflexión: "Este encuentro busca generar un lazo y contar experiencia y fomentar la experiencia y los trabajos que tienen la agrimensura y es una carrera que tiene mucha salida laboral y la finalidad es visibilizar el rol ganado en el desarrollo de esta profesión", expresó.

El desafío no solo pasa por reconocer la trayectoria de quienes ya ejercen, sino también por proyectar el futuro de la actividad inspirando a las jóvenes que están por finalizar sus estudios secundarios. En palabras de Millán: "Queremos mostrar el avance de mujeres que se desconocen. Queremos fomentar los trabajos y que las chicas que están en secundaria puedan elegir esta alternativa, visibilizar el rol de las mujeres y promover el ejercicio de la profesión".