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Arte, ferias y música en vivo: la agenda de actividades del fin de semana en Rawson

El municipio desplegará una variada propuesta con espectáculos en el Teatro Óscar Kummel, el mercado Rawson Rinde Más y ferias especiales dedicadas a las infancias. Conocé la programación completa.

La Municipalidad de Rawson presentó una amplia agenda de actividades gratuitas y espectáculos para este fin de semana en distintos puntos del departamento. La programación contempla propuestas culturales, ferias artesanales, paseos gastronómicos y encuentros musicales.

La actividad continuará este sábado con el mercado "Rawson Rinde Más", de 8:30 a 13:30 en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas (Progreso 668 Oeste). El espacio ofrecerá venta de frutas, verduras, panificados y productos artesanales directamente de productores locales, acompañado por sorteos y shows artísticos.

En la tarde del sábado, de 14:30 a 18:30, el ex Camping FOECYT (Dr. Ortega y San Miguel) albergará el Paseo RAWTEX – Edición Especial Día del Niño, con exposición de confecciones, moda circular, academias de danza y cortes de cabello gratuitos para niños. A la misma hora se desplegará la feria Emprende Vecinal en la Plaza Cura Brochero del Barrio STOTAC (Gral. Acha y San Francisco de Asís).

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El cierre del fin de semana será el domingo a las 19:00 en el Teatro Municipal Óscar Kummel con el Festival Coral "El Canto Nos Une". La velada reunirá en escenario al Coro Municipal de Rawson, Coro MUDAP, Coro Preuniversitario, Coro Alma de Canto y Coro Thomas Tallis.

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