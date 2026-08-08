La Municipalidad de Rawson presentó una amplia agenda de actividades gratuitas y espectáculos para este fin de semana en distintos puntos del departamento. La programación contempla propuestas culturales, ferias artesanales, paseos gastronómicos y encuentros musicales.
Arte, ferias y música en vivo: la agenda de actividades del fin de semana en Rawson
El municipio desplegará una variada propuesta con espectáculos en el Teatro Óscar Kummel, el mercado Rawson Rinde Más y ferias especiales dedicadas a las infancias. Conocé la programación completa.