Arte, ferias y música en vivo: la agenda de actividades del fin de semana en Rawson

La actividad continuará este sábado con el mercado "Rawson Rinde Más", de 8:30 a 13:30 en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas (Progreso 668 Oeste). El espacio ofrecerá venta de frutas, verduras, panificados y productos artesanales directamente de productores locales, acompañado por sorteos y shows artísticos.

En la tarde del sábado, de 14:30 a 18:30, el ex Camping FOECYT (Dr. Ortega y San Miguel) albergará el Paseo RAWTEX – Edición Especial Día del Niño, con exposición de confecciones, moda circular, academias de danza y cortes de cabello gratuitos para niños. A la misma hora se desplegará la feria Emprende Vecinal en la Plaza Cura Brochero del Barrio STOTAC (Gral. Acha y San Francisco de Asís).