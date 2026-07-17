Rodri puso a Argentina como favorita, elogió a Messi y reveló el plan de España para la final

"Es el mejor jugador de todos los tiempos. Fue capaz de liderar a su selección hasta ganar el Mundial y volver a jugar otra final. Pero Argentina es mucho más que Messi. Tiene jugadores de altísimo nivel. Somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva", aseguró.

Para Rodri, la actualidad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni no es casualidad. Consideró que el proceso iniciado hace varios años convirtió a la Albiceleste en la referencia del fútbol mundial. "Tiene muchísimo mérito haber llegado a dos finales consecutivas. Eso habla de un proceso de crecimiento, de rendimiento y de una selección que hoy es el rival a batir", afirmó.

Sin embargo, dejó en claro que España no piensa cambiar su identidad. "Nosotros también queremos demostrar que podemos ser el mejor equipo del mundo. Tenemos que ser fieles a nuestra idea y salir a buscar el partido", explicó.

Uno de los aspectos que más destacó del equipo argentino fue su capacidad para reaccionar en los momentos críticos. La remontada frente a Inglaterra y los antecedentes ante Cabo Verde, Egipto y Suiza no pasaron desapercibidos para el capitán español.

"Ese rasgo habla de un carácter competitivo muy fuerte. Saben remontar situaciones adversas, tienen mucha personalidad y conocemos perfectamente el tipo de equipo que son", analizó. Aun así, insistió en que la Roja buscará imponer su estilo.

"Intentaremos hacerles daño de la manera que sabemos. Tenemos que ir a por el partido, ser ambiciosos y conquistar la Copa del Mundo." Rodri también fue consultado sobre las posibles provocaciones que suelen aparecer en partidos de semejante tensión, aunque evitó alimentar cualquier polémica.

"Es parte del fútbol. Me gusta pensar que Argentina da el máximo y no busca ese tipo de situaciones, sino competir y ser agresiva. Si ocurre algo, tendremos que hacer caso omiso y seguir jugando a lo nuestro", sostuvo.

El mediocampista incluso aseguró que España llega con plena confianza para disputar la final. "El objetivo siempre fue estar el domingo peleando el título. Hemos eliminado a grandes selecciones y ahora nos toca el rival más difícil, el que mejor ha demostrado estar en forma durante los últimos años. Es el examen perfecto."

Con un discurso cargado de respeto, pero también de confianza, Rodri dejó un mensaje que resume el sentimiento del plantel español: consideran a la Argentina el mayor desafío del fútbol mundial. Y precisamente por eso, creen que ganar esta final tendría un valor todavía más grande.