El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, lanza la convocatoria 2026 del Premio Provincial a la Innovación, una política pública destinada a estimular, reconocer y dar visibilidad a las innovaciones desarrolladas en San Juan. Esta propuesta busca fortalecer la vinculación del Gobierno de San Juan con el entramado productivo y su potencial para generar nuevas oportunidades de desarrollo.
Buscan reconocer los proyectos más innovadores de la provincia
La iniciativa busca reconocer, visibilizar y vincular las innovaciones desarrolladas en la provincia, promoviendo soluciones que aporten valor a las empresas y contribuyan a los desafíos presentes y futuros de San Juan. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de noviembre.