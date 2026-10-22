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Buscan reconocer los proyectos más innovadores de la provincia

La iniciativa busca reconocer, visibilizar y vincular las innovaciones desarrolladas en la provincia, promoviendo soluciones que aporten valor a las empresas y contribuyan a los desafíos presentes y futuros de San Juan. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de noviembre.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, lanza la convocatoria 2026 del Premio Provincial a la Innovación, una política pública destinada a estimular, reconocer y dar visibilidad a las innovaciones desarrolladas en San Juan. Esta propuesta busca fortalecer la vinculación del Gobierno de San Juan con el entramado productivo y su potencial para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La iniciativa, articulada desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de Transferencia e Innovación, busca poner en valor el talento, la creatividad y las capacidades de quienes desarrollan soluciones novedosas para responder a necesidades concretas. A través de este reconocimiento, el Gobierno de San Juan promueve la innovación como motor de transformación productiva, generación de valor agregado en las empresas y aplicación de la economía del conocimiento al desarrollo económico y social.

La convocatoria está dirigida a innovaciones en productos y servicios que cuenten con un desarrollo concreto y evidencias de validación, tanto en etapas tempranas como en instancias de mayor consolidación. Se valorarán especialmente la novedad, la originalidad, la diferenciación respecto de las soluciones existentes, el sustento técnico-científico, el potencial de desarrollo y el impacto económico y social de las propuestas.

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El presente premio presenta dos modos de postular las innovaciones:

A- Postular una innovación propia, ingresando a https://forms.gle/Mt1BRiPjdEcfjnmg7

B- Nominar una innovación de un tercero, ingresando a https://forms.gle/RqCsFhgwHXS3YvYs9

Para las innovaciones que resulten seleccionadas, se contemplan premios económicos en las distintas categorías y niveles de madurez: $4.000.000 para cada primer premio y $2.000.000 para cada segundo premio.

La primera edición del Premio Provincial a la Innovación, realizada en 2025, tuvo una respuesta muy significativa: se inscribieron 104 proyectos, superando ampliamente las expectativas iniciales y demostrando la diversidad y el potencial del ecosistema innovador provincial.

La experiencia de la primera convocatoria reafirmó la importancia de contar con políticas públicas que permitan identificar, reconocer y acompañar las capacidades innovadoras existentes en la provincia.

Con esta nueva edición, el Gobierno de San Juan continúa impulsando una política de innovación orientada a fortalecer las capacidades locales, promover la incorporación de conocimiento en las actividades productivas y generar respuestas innovadoras a los desafíos del presente y del futuro de la provincia.

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