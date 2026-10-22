Buscan reconocer los proyectos más innovadores de la provincia

El presente premio presenta dos modos de postular las innovaciones:

A- Postular una innovación propia, ingresando a https://forms.gle/Mt1BRiPjdEcfjnmg7

B- Nominar una innovación de un tercero, ingresando a https://forms.gle/RqCsFhgwHXS3YvYs9

Para las innovaciones que resulten seleccionadas, se contemplan premios económicos en las distintas categorías y niveles de madurez: $4.000.000 para cada primer premio y $2.000.000 para cada segundo premio.

La primera edición del Premio Provincial a la Innovación, realizada en 2025, tuvo una respuesta muy significativa: se inscribieron 104 proyectos, superando ampliamente las expectativas iniciales y demostrando la diversidad y el potencial del ecosistema innovador provincial.

La experiencia de la primera convocatoria reafirmó la importancia de contar con políticas públicas que permitan identificar, reconocer y acompañar las capacidades innovadoras existentes en la provincia.

Con esta nueva edición, el Gobierno de San Juan continúa impulsando una política de innovación orientada a fortalecer las capacidades locales, promover la incorporación de conocimiento en las actividades productivas y generar respuestas innovadoras a los desafíos del presente y del futuro de la provincia.