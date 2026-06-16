La pasión mundialista llegó a escuelas, gimnasios y restaurantes de San Juan

Banderas, rostros pintados, trompetas, pelucas y todo tipo de accesorios alusivos forman parte de la propuesta que se replica este martes 16 de junio en distintos puntos de la provincia.

WhatsApp Image 2026-06-16 at 09.03.10

La convocatoria busca generar un clima de acompañamiento y entusiasmo en torno al debut del seleccionado argentino, promoviendo que vecinos, estudiantes, trabajadores y clientes se sumen a la celebración futbolera luciendo los colores patrios.