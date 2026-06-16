La fiebre mundialista ya se siente en San Juan. En la previa del primer partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, escuelas, gimnasios, restaurantes y diversos espacios de la provincia se sumaron a una iniciativa que invita a vestir los colores celeste y blanco para acompañar al equipo nacional.
La pasión mundialista llegó a escuelas, gimnasios y restaurantes de San Juan
Escuelas, gimnasios, restaurantes y distintos espacios de la provincia se sumaron a la tendencia de vestir los colores argentinos en la previa del debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026.