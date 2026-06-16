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La pasión mundialista llegó a escuelas, gimnasios y restaurantes de San Juan

Escuelas, gimnasios, restaurantes y distintos espacios de la provincia se sumaron a la tendencia de vestir los colores argentinos en la previa del debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026.

La fiebre mundialista ya se siente en San Juan. En la previa del primer partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026, escuelas, gimnasios, restaurantes y diversos espacios de la provincia se sumaron a una iniciativa que invita a vestir los colores celeste y blanco para acompañar al equipo nacional.

Banderas, rostros pintados, trompetas, pelucas y todo tipo de accesorios alusivos forman parte de la propuesta que se replica este martes 16 de junio en distintos puntos de la provincia.

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La convocatoria busca generar un clima de acompañamiento y entusiasmo en torno al debut del seleccionado argentino, promoviendo que vecinos, estudiantes, trabajadores y clientes se sumen a la celebración futbolera luciendo los colores patrios.

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De esta manera, San Juan se incorpora a una tendencia que se multiplica en distintos lugares del país, donde el celeste y blanco vuelven a convertirse en protagonistas para alentar a la Selección en una nueva ilusión mundialist

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