"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > pavimentación

Avanza la pavimentación del Loteo Rumbos: los trabajos en la calle principal alcanzan el 30%

La obra se ejecuta en el marco del Plan de Pavimento Municipal y es financiada íntegramente con fondos propios del municipio. Los pasajes internos ya están pavimentados y continúan las tareas para completar la intervención de todo el barrio.

La Municipalidad de Rivadavia continúa avanzando con las obras de infraestructura vial en distintos sectores del departamento. En esta oportunidad, los trabajos se concentran en el Loteo Rumbos, donde se desarrolla la pavimentación integral de sus calles a través del Plan de Pavimento Municipal.

La intervención, financiada íntegramente con recursos propios del municipio, responde a un histórico pedido de los vecinos, que durante años reclamaron mejoras en las condiciones de circulación y accesibilidad del barrio.

Te puede interesar...

Según se informó, los pasajes internos del loteo ya se encuentran completamente pavimentados, mientras que la arteria principal registra un avance del 30%. En tanto, los equipos municipales llevan adelante tareas de nivelación y preparación del terreno en los sectores que serán intervenidos en las próximas etapas.

El proyecto contempla alcanzar la totalidad del trazado urbano del Loteo Rumbos, con el objetivo de mejorar la conectividad interna, facilitar el acceso a las viviendas y brindar mayor seguridad vial a las familias que residen en la zona.

Más obras para el barrio

La pavimentación se suma a otras mejoras realizadas en el Loteo Rumbos, entre ellas la construcción y el equipamiento de una plaza, un espacio pensado para promover el encuentro, la recreación y la vida comunitaria.

A través del Plan de Pavimento Municipal, la comuna busca sostener la inversión en infraestructura urbana con fondos propios, priorizando las necesidades de los vecinos y desarrollando obras destinadas a mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de Rivadavia.

Temas

Te puede interesar