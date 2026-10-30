Santa Lucía inauguró el polideportivo del Club Nacional

Además, en el marco de la inauguración, la Municipalidad de Santa Lucía y la Secretaría de Deportes de la Provincia realizaron una entrega de equipamiento para acompañar las actividades del club. La institución recibió juegos de camisetas, elementos para el entrenamiento de fútbol y pelotas de fútbol, vóley, básquet y handball, recursos que permitirán fortalecer las prácticas deportivas y brindar mejores herramientas a quienes participan de las distintas disciplinas.

Por su parte, el intendente Juan José Orrego destacó el trabajo conjunto con la dirigencia del club y señaló: “Hemos trabajado junto a la directiva, que nos dio la confianza para poder intervenir en la institución y construir este polideportivo, que será un espacio para los niños de la zona. Hay que fortalecer las instituciones del departamento, siempre mirando hacia el futuro”.

Además, remarcó que las tareas no se limitaron a la construcción del polideportivo, sino que también incluyeron mejoras en la cancha de fútbol once, ampliando las posibilidades de uso y disfrute de las instalaciones.

Finalmente, Orrego agradeció el acompañamiento de los vecinos de calle 12 de Octubre y destacó las obras que se vienen desarrollando en ese sector del departamento, con el objetivo de seguir mejorando sus espacios y servicios.

Con esta inauguración y la entrega de materiales deportivos, el municipio continúa acompañando a las instituciones de Santa Lucía, generando mejores condiciones para la práctica del deporte, la integración y la formación de niños y jóvenes. Una inversión que trasciende las instalaciones del club y se proyecta hacia toda la comunidad.