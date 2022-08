La ministra Venerando señaló: “Quiero agradecer a todos, al gran equipo del Hospital de 25 de Mayo, y de todos los centros de salud del Área Programática de este querido departamento. Muchas gracias al intendente y a todo su equipo, al diputado departamental, al presidente del Concejo, también al equipo de Salud que hoy está presente acompañándonos”.

“Para mí es un orgullo volver a este departamento y particularmente a este hospital que hoy cumple un año y siete días. Tengo en la memoria las veces que me tocó visitar el viejo hospital donde se encontraba nuestro querido amigo Víctor Barroso, y ver en las condiciones en que se trabajaba en ese momento, y siempre con la esperanza de poder obtener un hospital nuevo”, agregó.

Y siguió: “Indudablemente con la mano articulada del municipio y del Estado provincial se ha podido obtener este hermoso hospital para beneficiar a cada uno de los pobladores de este departamento”.

“Sabemos de las necesidades de todos los lugares, el crecimiento demográfico y los lugares alejados donde cada uno de los equipos asiste con gran compromiso, por lo que voy a tomar el guante y trabajaremos para adquirir lo que están solicitando”, dijo.

“No me quiero olvidar de agradecer a los trabajadores que han hecho posible que hoy estemos inaugurando esta grutita. Soy una agradecida de poder contar con este gran equipo de salud, no solo con los directivos sino también con ustedes que ponen cada día un poquito de sí para dar esa atención, ese cariño a la gente que viene a buscar, esa contención, dentro de lo sanitario”.

Y concluyó: “Como decía el padre Fabián, la contención espiritual también es necesaria. Nosotros no solamente somos un cuerpo, también somos espíritu y que podamos tener a nuestra madre, la Virgen de la Medalla Milagrosa a la cual también le profeso mi devoción hoy acá, acompañando a cada uno de los pacientes y a los equipo s de salud, la verdad me enorgullece, y me pone muy feliz. Sé fehacientemente que los va a cuidar a ustedes y a su familia porque el que brinda amor al otro no le quepan dudas que recibe amor. Gracias a todos por estar acá y por el compromiso de cada área”.

Quiroga Moyano agradeció a las autoridades y personal del hospital, “es un gusto volver un año después de la inauguración, es una gran alegría. Llegar a este momento, después de ese sueño que era el hospital, la idea de comprar un terreno para hacerlo, la verdad que me llena de orgullo y satisfacción decir que ya se cumplió un año de nuestro hospital”, dijo.

“Esta es una institución por la que lucharon tanto los veinticinqueños y fue un compromiso y un logro de nuestra comunidad. Nosotros somos gente de trabajo, de servicio, sabemos que se ha hecho mucho y que falta mucho, por eso es que las demandas continúan, lo he hablado con la ministra Venerando y será un desafío para todos seguir logrando cosas para el departamento”, añadió.

“Gracias a que las localidades han crecido, los centros de salud han quedado chicos, hay un crecimiento demográfico muy importante, por eso nos comprometemos desde el municipio a conseguir los terrenos para la construcción de nuevos centros de salud acordes al crecimiento y a la necesidad de esas poblaciones”, comentó el intendente.

Finalmente Quiroga Moyano felicitó a cada uno de los trabajadores de este centro de salud “por el trabajo que hacen los equipos, junto a la jefa de Área Programática, al jefe de Zona Sanitaria, y el director del Hospital. Seguimos comprometidos para trabajar en conjunto con ustedes por la salud de cada uno de los pobladores del departamento”.