La brisa del sur refrescará la mañana y anticipa un miércoles agradable

Hacia el mediodía y la tarde, el viento rotará hacia el sector oeste. Esto permitirá un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima estimada de 29°C, ofreciendo condiciones ideales para realizar actividades al aire libre. La nubosidad tenderá a disminuir parcialmente, aunque la estabilidad no será total.

Sin embargo, se recomienda estar atentos al cierre de la jornada. El pronóstico indica un incremento en la inestabilidad hacia la noche, con probabilidades de tormentas aisladas (entre un 10% y 40%) y un descenso de la temperatura a los 25°C.