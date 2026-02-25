La mañana del miércoles comenzó con un marcado descenso térmico, dejando un ambiente fresco y agradable que contrasta con el calor de días anteriores. Tal como se preveía, la brisa proveniente del sur dominará las primeras horas del día, manteniendo el termómetro en torno a los 23°C bajo un cielo mayormente nublado.
La brisa del sur refrescará la mañana y anticipa un miércoles agradable
Tras el ingreso de brisa desde el sector sur, se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas moderadas en San Juan.