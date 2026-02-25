"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > brisa del sur

La brisa del sur refrescará la mañana y anticipa un miércoles agradable

Tras el ingreso de brisa desde el sector sur, se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas moderadas en San Juan.

La mañana del miércoles comenzó con un marcado descenso térmico, dejando un ambiente fresco y agradable que contrasta con el calor de días anteriores. Tal como se preveía, la brisa proveniente del sur dominará las primeras horas del día, manteniendo el termómetro en torno a los 23°C bajo un cielo mayormente nublado.

Hacia el mediodía y la tarde, el viento rotará hacia el sector oeste. Esto permitirá un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima estimada de 29°C, ofreciendo condiciones ideales para realizar actividades al aire libre. La nubosidad tenderá a disminuir parcialmente, aunque la estabilidad no será total.

Sin embargo, se recomienda estar atentos al cierre de la jornada. El pronóstico indica un incremento en la inestabilidad hacia la noche, con probabilidades de tormentas aisladas (entre un 10% y 40%) y un descenso de la temperatura a los 25°C.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar