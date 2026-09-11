Del sueño de Sarmiento a la escuela del futuro: claves de la nueva educación

Por su parte, el avance del Plan de Alfabetización permitió constatar una mejora de 3,6 puntos porcentuales en fluidez lectora, luego de la Prueba de Fluidez Lectora 2025, una evaluación que alcanzó a 11.500 estudiantes de segundo grado de 308 escuelas de gestión estatal y privada en la provincia.

La consolidación de estas competencias de lectoescritura es lo que permite hoy abordar con éxito la complejidad curricular que demanda el nivel secundario.

Precisamente, la transformación educativa continúa en la escuela secundaria. En agosto de 2026, el programa "Transformar la Secundaria" incorporó 100 nuevas instituciones y alcanzó a 200 escuelas, incluyendo la totalidad de las escuelas técnicas, agrotécnicas y de gestión privada. El programa prevé llegar a 270 instituciones en 2027. La propuesta alcanza a equipos directivos y docentes y suma herramientas pedagógicas y tecnológicas, con la distribución de kits de robótica.

A este proceso se suma Modo Matemática, una acción que alcanza a 88.000 estudiantes de Primaria y del Ciclo Básico de Secundaria. El plan trabaja sobre el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la formación docente, con una propuesta de 60 horas para quienes enseñan Matemática y dispositivos de acompañamiento situado en las escuelas.

A su vez, entre fines de 2025 y el primer semestre de 2026 se llevó a cabo el Programa de Alfabetización Financiera “Cuentas Claras”, que formó a cerca de 500 docentes de distintos departamentos de San Juan con el objetivo de llevar esos aprendizajes directamente a las aulas.

En tanto, la gestión sigue sumando estrategias y opciones presenciales o virtuales para permitir que más sanjuaninos puedan finalizar la escuela secundaria.

La tecnología constituye otro de los desafíos incorporados a la agenda educativa. El programa "Maestro de América, cultivando el futuro" permitió distribuir 30.000 computadoras durante 2025, entre dispositivos destinados a estudiantes y docentes. Este 2026 comenzó la entrega de más computadores y ya se proyecta ampliar el beneficio en 2027, buscando apuntalar el acceso a la tecnología de los estudiantes y acompañar la labor docente con equipamiento y formación digital de calidad.

Así, miles de docentes participaron de propuestas de formación en alfabetización y en alfabetización digital, mientras que la formación específica en Inteligencia Artificial Generativa y Educación incorporó usos pedagógicos, inclusivos y críticos de estas herramientas. El objetivo es poder usar la tecnología como refuerzo en la tarea de enseñanza, siempre considerando irreemplazable al docente frente de cada aula.

Una escuela vinculada con el desarrollo de San Juan

La mirada hacia el futuro también alcanza a la educación técnica y a su relación con el sector productivo. Durante este 2026, más de 1.500 estudiantes participan de prácticas profesionalizantes en el marco de 400 convenios vigentes, dentro de una red que reúne a más de 2.000 empresas y organismos.

El objetivo es que la formación escolar dialogue con las actividades productivas de la provincia y que los estudiantes puedan desarrollar capacidades vinculadas con los sectores que demandarán nuevos perfiles profesionales.

La gestión también incorporó políticas destinadas a sostener las trayectorias educativas. El Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito registró una tasa de aprobación del 89% en Secundaria y del 100% en Primaria entre sus participantes. A su vez, el Boleto Educativo Gratuito contribuyó a reducir las inasistencias en Secundaria de 38.931 en 2024 a 23.697 en 2025.

La transformación educativa requiere también condiciones institucionales y edilicias. Entre 2024 y 2026 se concretó la construcción e inauguración de nuevos edificios escolares financiados con fondos provinciales.

En materia docente, se concretó la titularización de 1.500 cargos directivos de los niveles Secundario y Superior, junto con la creación de la Oficina de Titularización y la implementación del Régimen Continuo de Titularización prevista para 2027.

El conjunto de estas acciones plantea una misma dirección: que las decisiones educativas de hoy permitan ampliar las oportunidades de aprendizaje de las próximas generaciones.

Sarmiento pensó una provincia en la que la escuela debía llegar cada vez a más personas y formar ciudadanos capaces de participar en su desarrollo. Hoy ese desafío continúa: alfabetizar, enseñar, incorporar tecnología, formar docentes, vincular la escuela con la producción y construir nuevos espacios educativos son parte de la tarea de preparar el San Juan que viene.