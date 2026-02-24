El escenario para los consumidores sanjuaninos se vuelve cada vez más complejo, con una suba que ya acumula el 75% en el último año. Según confirmó un comerciante del rubro, este martes entra en vigencia un incremento de $1.200 adicionales por kilo en todos los cortes. Con este nuevo valor, cortes premium como el Lomo alcanzan los $25.661, mientras que el Peceto y el Filet se ubican en los $21.600.
A tres días del último aumento, se viene un remarque del 7% para la carne
Para este martes se espera un incremento de $1.200 más por kilo al consumidor, según confirmó el propietario de una carnicería en Santa Lucía.