A tres días del último aumento, se viene un remarque del 7% para la carne

Para este martes se espera un incremento de $1.200 más por kilo al consumidor, según confirmó el propietario de una carnicería en Santa Lucía.

El escenario para los consumidores sanjuaninos se vuelve cada vez más complejo, con una suba que ya acumula el 75% en el último año. Según confirmó un comerciante del rubro, este martes entra en vigencia un incremento de $1.200 adicionales por kilo en todos los cortes. Con este nuevo valor, cortes premium como el Lomo alcanzan los $25.661, mientras que el Peceto y el Filet se ubican en los $21.600.

En la misma línea, cortes de alta demanda como la Punta de Espalda y la Entraña pasan a costar $22.000. Para quienes buscan opciones intermedias, la Blanda Especial llega a los $20.899, seguida por el Vacío y el Ojal a $19.999, y la Paleta Chata a $19.700. Incluso cortes tradicionales como el Asado y la Blanda Común sufrieron el impacto, quedando en $19.399 y $19.199 respectivamente.

La lista actualizada también posiciona a la Costeleta Chata con Filet en $18.199 y a la Costilla Arqueada en $17.699. Por su parte, el Matambre, la Vaquero y la Molida Especial se unifican en los $17.199. Las opciones más económicas, como la Molida Intermedia y el Osobuco, superan ahora la barrera de los diez mil pesos, llegando a los $11.199. Finalmente, productos como la Milanesa de Cerdo se venden a $8.700, el Cogote a $7.100 y el Hueso Alita a $6.700.

¿Por qué no para de subir?

Este fenómeno responde a una "crisis de oferta sin precedentes", según explicó el economista David Miazzo. El especialista señaló que el aumento registrado es consecuencia de la sequía de 2022 y 2023. Actualmente, los productores están reteniendo animales para recomponer el stock ganadero, un proceso biológico lento que demanda entre dos y tres años. A esta falta de carne en el mercado interno se suma la presión de la demanda de Estados Unidos, que empuja los valores globales hacia el alza.

