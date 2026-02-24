A tres días del último aumento, se viene un remarque del 7% para la carne

En la misma línea, cortes de alta demanda como la Punta de Espalda y la Entraña pasan a costar $22.000. Para quienes buscan opciones intermedias, la Blanda Especial llega a los $20.899, seguida por el Vacío y el Ojal a $19.999, y la Paleta Chata a $19.700. Incluso cortes tradicionales como el Asado y la Blanda Común sufrieron el impacto, quedando en $19.399 y $19.199 respectivamente.

La lista actualizada también posiciona a la Costeleta Chata con Filet en $18.199 y a la Costilla Arqueada en $17.699. Por su parte, el Matambre, la Vaquero y la Molida Especial se unifican en los $17.199. Las opciones más económicas, como la Molida Intermedia y el Osobuco, superan ahora la barrera de los diez mil pesos, llegando a los $11.199. Finalmente, productos como la Milanesa de Cerdo se venden a $8.700, el Cogote a $7.100 y el Hueso Alita a $6.700.