El Gobierno envió a Diputados un proyecto para derogar el sistema electoral SIPAD

Además de la derogación del SIPAD, la iniciativa incluyó modificaciones a distintos artículos, correspondiente al Estatuto de los Partidos Políticos.

El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, remitió a la consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propuso la derogación del Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD), mecanismo electoral vigente en la legislación provincial.

La iniciativa fue enviada con el objetivo de eliminar el instituto eleccionario contemplado en el Capítulo 1 del Título II de la Ley 2348-N. En los fundamentos del proyecto, el mandatario provincial sostuvo que la derogación se basó en la necesidad de garantizar la certeza electoral, considerada un principio esencial para el funcionamiento de la democracia.

Según se explicó en el documento, un sistema electoral debía ser claro, previsible y comprensible para el electorado, de modo que cada voto tuviera un efecto directo y transparente en la determinación de los resultados. En ese sentido, el proyecto argumentó que la modificación buscaba fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral en la provincia.

Asimismo, se indicó que la simplificación del sistema permitiría reducir los márgenes de interpretación, impugnaciones y posibles conflictos, consolidando reglas claras y estables para las futuras elecciones.

Además de la derogación del SIPAD, la iniciativa incluyó modificaciones a distintos artículos de la Ley N.º 815-N, correspondiente al Estatuto de los Partidos Políticos. Entre los cambios propuestos se establecieron las categorías de partidos políticos —provinciales, municipales, confederaciones y alianzas o frentes electorales— y se definieron los requisitos para la conformación de alianzas electorales ante el Tribunal Electoral.

El proyecto también planteó nuevas disposiciones sobre la nominación de candidatos, estableciendo que las candidaturas a cargos electivos se definirían mediante elecciones internas cerradas o según lo determinen las cartas orgánicas partidarias o las autoridades de las alianzas o frentes. En los cuerpos legislativos, además, se dispuso el respeto al principio de paridad de género.

Por otra parte, la propuesta incorporó sanciones para quienes incurrieran en fraude durante las elecciones internas partidarias, como la suplantación de identidad o el voto múltiple, estableciendo una inhabilitación de cuatro años para elegir, ser elegido o ejercer cargos públicos.

