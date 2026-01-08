Jueves gris y lluvioso: se esperan tormentas fuertes durante todo el día

Durante la jornada se prevén tormentas fuertes en distintos sectores de la provincia, que podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual.

En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que podría generar complicaciones en la circulación.