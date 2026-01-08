"
Jueves gris y lluvioso: se esperan tormentas fuertes durante todo el día

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima de este jueves rondará los 27°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 20°C.

Este jueves, la provincia de San Juan atravesará una jornada marcada por el mal tiempo, con cielo cubierto y lluvias persistentes a lo largo de todo el día. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima rondará los 27°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 20°C.

Durante la jornada se prevén tormentas fuertes en distintos sectores de la provincia, que podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual.

En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que podría generar complicaciones en la circulación.

Las áreas afectadas por estas condiciones climáticas adversas incluyen los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, así como las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

