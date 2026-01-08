Este jueves, la provincia de San Juan atravesará una jornada marcada por el mal tiempo, con cielo cubierto y lluvias persistentes a lo largo de todo el día. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima rondará los 27°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 20°C.
Jueves gris y lluvioso: se esperan tormentas fuertes durante todo el día
