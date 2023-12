Juan Pablo Gempel es el nuevo director del hospital Rawson

En su discurso de asunción, el nuevo Director Ejecutivo, Dr. Juan Pablo Gempel, se manifestó emocionado y agradecido ante su nueva responsabilidad: “Lo primero que me toca es agradecer al Ministro, Dr. Dobladez, por la confianza depositada, por dejarme elegir el equipo con el que vamos a trabajar, porque realmente vamos a trabajar en equipo, no quiero dejar de agradecer al Dr. Jorge Girón y a la Dra. Marianna Míguez porque hemos hecho una transición hermosa, no solamente por la transición sino por la gestión que tuvieron en una etapa muy complicada en el mundo y en la provincia”.

El Dr. Gempel, cirujano General, ex jefe de Cirugía del Hospital, recordó los tiempos en que ingresó al hospital y destacó que además de la moderna edificación y la alta calidad del equipamiento “ lo mejor que tiene este hospital son las personas, por distintos motivos los mejores profesionales de San Juan trabajan en la parte pública y casi todos los mejores profesionales trabajan acá, tenemos ese privilegio. Y esta gestión lo que quiere es incentivar al personal profesionalmente, dándole todos los elementos para que puedan desarrollarse, hay servicios que funcionan muy bien, queremos que funcionen mejor, hay servicios que tienen que mejorar y los vamos a acompañar, que sepan que va a haber una dirección a la que pueden concurrir y los vamos a escuchar. Que vamos a ir, no vamos a estar sentados detrás de un escritorio, vamos a consensuar mucho y para eso vamos a necesitar la ayuda de todos”.

Para concluir, el nuevo director ejecutivo expresó que “dirigir a esta gente es un gran honor y un gran orgullo, nosotros somos parte, hoy nos toca estar acá y después vamos a seguir estando, nos sentimos totalmente identificados, hemos compartido un montón de vivencias en estos años de triunfos, de fracasos, de logros y de cosas que no hemos podido lograr, por eso es una gran responsabilidad estar en la dirección y vamos a dejar todo de parte nuestra”.

Por su parte el ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, respaldó a las nuevas autoridades hospitalarias, les expresó sus mejores deseos y se comprometió a visitar permanentemente el Hospital para estar junto a la gestión.