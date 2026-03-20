Jornada inestable: ráfagas, nubosidad y posibles lluvias

Ya en horas de la noche, regresará la probabilidad de tormentas aisladas, nuevamente en un rango de entre el 10% y el 40%, junto a un descenso de la temperatura que se ubicará alrededor de los 21°C.

El viento, que comenzó desde el sudeste, rotará hacia el sur durante la tarde y la noche, manteniendo su intensidad y reforzando la sensación de inestabilidad en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a los valores térmicos, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 24°C, en una jornada que estará atravesada por cambios constantes en el estado del tiempo.

Además, el fenómeno afectará principalmente a departamentos como Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum, Zonda y Calingasta, donde se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, generando posibles complicaciones como reducción de visibilidad y condiciones adversas en zonas abiertas.

Este escenario responde a un patrón típico de inestabilidad en la región, con la combinación de viento, nubosidad y probabilidades de lluvias, lo que mantendrá el clima cambiante a lo largo de todo el viernes.