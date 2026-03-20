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Jornada inestable: ráfagas, nubosidad y posibles lluvias

El viernes arrancó con viento frío del sur y continuará con tormentas aisladas, ráfagas intensas y un marcado clima inestable durante toda la jornada.

El viernes comenzó con un marcado cambio en las condiciones del tiempo, con la presencia de viento frío del sector sur desde la madrugada, lo que generó un ambiente más fresco e inestable desde las primeras horas del día.

De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada se presenta con variabilidad climática y probabilidad de tormentas aisladas. Durante la mañana, el escenario estará dominado por lluvias intermitentes, con probabilidades que oscilarán entre el 10% y el 40%, acompañadas por temperaturas cercanas a los 23°C.

Hacia la tarde, las condiciones mostrarán una leve mejoría, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el tiempo seguirá inestable y el viento continuará siendo protagonista. Las ráfagas se mantendrán entre los 42 y 50 km/h, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h.

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Ya en horas de la noche, regresará la probabilidad de tormentas aisladas, nuevamente en un rango de entre el 10% y el 40%, junto a un descenso de la temperatura que se ubicará alrededor de los 21°C.

El viento, que comenzó desde el sudeste, rotará hacia el sur durante la tarde y la noche, manteniendo su intensidad y reforzando la sensación de inestabilidad en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a los valores térmicos, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 24°C, en una jornada que estará atravesada por cambios constantes en el estado del tiempo.

Además, el fenómeno afectará principalmente a departamentos como Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum, Zonda y Calingasta, donde se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, generando posibles complicaciones como reducción de visibilidad y condiciones adversas en zonas abiertas.

Este escenario responde a un patrón típico de inestabilidad en la región, con la combinación de viento, nubosidad y probabilidades de lluvias, lo que mantendrá el clima cambiante a lo largo de todo el viernes.

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