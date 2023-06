Intoxicación por monóxido de carbono: una mujer y dos menores en observación

Según explicó la mujer la intoxicación se produjo producto de un brasero que tenían en el interior de la casa.

Los tres fueron derivados al hospital donde recibieron asistencia y quedaron en observación.

El último fin de semana, donde las temperaturas marcaron un importante descenso, 11 menores de edad y cuatro adultos fueron asistidos por intoxicación con monóxido.

La incorrecta combustión de artefactos que contengan carbono: gas, petróleo y sus derivados kerosén, nafta, madera, plásticos, carbón, etc, y en un ambiente con escasa concentración de oxigeno constituye un peligro mortal para las personas y animales. Puesto que el gas se caracteriza por no tener olor tampoco produce irritación ocular lo que favorece que la persona no se percate que lo está inhalando y por ende intoxicándose.

Sin embargo, hay una serie de síntomas como dolor de cabeza, falta de aire, nauseas/ vómitos, decaimiento, sueño que advierte que el paciente puedes estar intoxicado y peligrando su vida, debiendo concurrir al centro de salud más cercano para su atención.

Para prevenir