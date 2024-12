Según manifestó el denunciante, el abuelo de la nena, circulaba en su auto junto a su esposa y la pequeña que iba sentada sobre la falda de esta. “Venía por Brasil y se me tiró adentro del auto, queriéndole quitar la nena a mi señora, “dame la chinita, dame la chinita”, decía. Mi mujer le sube el vidrio y queda con el brazo enganchado, lo llevo unos 20 metros y cuando llega al semáforo, zafa”, contó el hombre a los investigadores. Pero esto no terminó ahí.

“Se me subió por atrás, por el baúl, se subió al techo, baja y me quiere abrir las puertas: “Dame la nena”. Yo arranco, el semáforo me da el verde, y saltó a la camioneta de él (señala al hombre”, contó el denunciante.