Infraestructura ya trabaja en el interior del Instituto Odontológico de San Juan

Estas intervenciones marcan un cambio en el desarrollo de la obra, ya que comienzan a definirse los sectores funcionales del edificio y su organización interna, pensada para optimizar los recorridos y el funcionamiento general.

Actualmente, cerca de 50 trabajadores intervienen de manera simultánea en distintos frentes, sosteniendo el ritmo de ejecución y permitiendo avanzar en esta etapa clave del proyecto.

El nuevo edificio estará ubicado junto al ex Hospital Español, en un sector que continúa consolidándose como polo sanitario en el sur de la ciudad. Con una superficie de casi 3.400 m², se distribuirá en subsuelo, planta baja y dos niveles superiores, organizados en áreas técnicas, públicas y de personal.

La construcción del Instituto Odontológico permitirá contar con una infraestructura moderna, mejorar la organización del servicio y fortalecer la atención de la salud bucal en la provincia, acompañando el crecimiento y las necesidades de los sanjuaninos.