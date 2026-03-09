"
Avanzan las obras en el Instituto Odontológico de la provincia

Las obras tiene un 56% de avance con trabajos que se ejecutan en cerramientos e instalaciones de servicios, entre otros.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con la ejecución de la obra del nuevo Instituto Odontológico de San Juan, que registra un avance físico superior al 56 %. El edificio, ubicado junto al ex Hospital Español, integrará un polo sanitario en el sur de la capital, fortaleciendo la red de atención y la articulación entre distintos servicios de salud.

El proyecto contempla una superficie total de 3.393,95 m², distribuidos en cuatro niveles: subsuelo, planta baja y dos pisos superiores. Actualmente los trabajos se desarrollan en múltiples frentes simultáneos, con tareas propias de una etapa avanzada del proyecto, como instalaciones especiales, estructuras metálicas, cerramientos interiores y terminaciones iniciales.

En el sector 1 se ejecutan trabajos vinculados a los cerramientos interiores y a la instalación de servicios esenciales. Entre las principales tareas se destacan el armado de tabiques divisorios en el segundo piso y la ejecución de tabiques en planta baja, en el área destinada a Rayos X y Tomógrafo.

También se realiza la colocación de carpinterías, la ejecución de estructuras metálicas para pérgolas y la instalación de redes de gases medicinales y sistemas termomecánicos, fundamentales para el funcionamiento sanitario del edificio.

En paralelo, en el sector 2 se ejecuta la colocación de pisos en el acceso principal y se completan desencofrados de vigas de carga en el segundo piso. Asimismo, continúan las instalaciones de gases medicinales, termomecánica y eléctricas, junto con la ejecución de estructuras de mesadas.

También se desarrollan tareas de colocación de correas metálicas, estructura de pergolado en azotea y mampostería en el segundo piso, como parte de los trabajos que se ejecutan en esta etapa de la obra.

Cómo será el edificio

El proyecto se organiza en tres sectores funcionales, que permiten ordenar la circulación entre pacientes, profesionales y áreas técnicas.

El sector técnico albergará 12 áreas especializadas, además de laboratorios, salas de esterilización, tomografía y rayos X, depósitos de insumos y espacios de mantenimiento.

El sector público contará con una recepción amplia, salas de espera, sanitarios en todos los niveles y un área de atención al público.

Por su parte, el sector del personal reunirá los espacios destinados al equipo profesional y administrativo, con oficinas, dormitorios, sala de ateneo, dirección, área de cómputos y un SUM con terraza privada y servicios propios.

La construcción del Instituto Odontológico permitirá modernizar la infraestructura destinada a la atención de la salud bucal, ampliar la capacidad de servicios especializados y fortalecer el sistema público de salud en la provincia.

