Infraestructura, ambiente y justicia: ejes de la Primera Sesión Extraordinaria

Por otra parte, los legisladores analizarán un proyecto para ratificar el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones firmado el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno provincial —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia. El acuerdo se enmarca en el Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.

Declaración de interés para el Ironman

En el plano deportivo, el cuerpo tratará un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés Deportivo, Social, Cultural y Turístico las competencias internacionales Ironman 70.3, Ironman 5150 y Ironman (Full Distance), eventos que convocan a atletas de distintos países y generan impacto turístico en la provincia.

Proyectos que ingresan a comisiones

Durante la sesión también se dará ingreso formal a una serie de proyectos de Ley que serán girados a sus respectivas comisiones para su análisis.

Entre ellos figura el Convenio Línea de Cosecha, Acarreo y Elaboración 2026, suscripto entre la provincia y el Banco de San Juan S.A.; un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma Glencore Pachón S.A.; y un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis para el desarrollo de actividades académicas y de investigación.

Asimismo, se debatirán iniciativas vinculadas a políticas públicas en materia social y de género, como convenios con los 19 municipios para implementar el Programa Unidad Municipal de los Consumos Problemáticos y la conformación de equipos técnicos del Programa Dispositivos del Área Género 2026.

En materia judicial, ingresarán proyectos para crear cargos de Asesor/a Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción Judicial y nuevos cargos de magistrados en los fueros de Familia y Primera Instancia, además de un Juez de Paz Letrado.

El Bloque Justicialista presentó iniciativas para modificar la Ley N° 279-A (Sistema Provincial de Archivos), crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, adherir a las leyes nacionales N° 27.372 (Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) y N° 27.716 (diagnóstico humanizado), modificar la Ley N° 447-S (Caja de Previsión para profesionales médicos, odontólogos y bioquímicos), crear la figura del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e implementar el Abogado/a del Niño.

Por su parte, el Bloque Bloquista impulsa la creación de un Régimen de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites.

Proyectos de Resolución y Comunicación

También tomarán estado parlamentario proyectos para declarar de interés el Torneo Abierto de Artes Marciales “50° Aniversario”, el programa radial “El Coleccionista de Historias” (Estación Claridad 97.1) y la obra literaria Matayam: La Profecía y El Medallón, del Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes.

Además, ingresó a las comisiones de Peticiones y Poderes y Derechos Humanos y Garantías un proyecto para modificar el Reglamento Interno de la Cámara y crear la Comisión Interna Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el apartado de Comunicación, se solicitarán informes sobre el estado de los drenajes fluviales ejecutados para proteger la Central Hidroeléctrica de Ullúm La Olla y sobre las medidas adoptadas ante los daños provocados por intensas lluvias y granizo en los departamentos Rawson y Pocito.

Finalmente, el cuerpo legislativo tomará conocimiento de una comunicación oficial remitida por el EPRE vinculada a la Resolución Nº 80/26, correspondiente a la Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) para el quinquenio comprendido entre el 23 de enero de 2026 y el 22 de enero de 2031.