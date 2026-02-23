"
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra habilitado: reporte de vialidad al 23 de febrero

El Ministerio de Gobierno confirmó que el cruce fronterizo por la Ruta Nacional 150 se encuentra operativo en su horario habitual.

La Secretaría de Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, emitió el informe oficial sobre el estado de transitabilidad del Paso Internacional por Agua Negra. Según el reporte, el corredor que conecta San Juan con la Región de Coquimbo se encuentra Habilitado para todo tipo de vehículos.

Horarios y recomendaciones de tránsito:

  • Horario de circulación: El paso está operativo desde las 07:00 hasta las 17:00 hs.

  • Seguridad vial: Se recuerda a los usuarios la obligatoriedad de circular con las luces bajas encendidas.

  • Velocidad y precaución: Es fundamental el respeto firme a los límites de velocidad establecidos y mantener la máxima precaución durante todo el trayecto por la Ruta Nacional 150.

Para quienes deseen consultar el estado del tiempo en la cordillera o posibles cambios en la operatividad en tiempo real, las autoridades recomiendan ingresar al sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.

