La Secretaría de Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, emitió el informe oficial sobre el estado de transitabilidad del Paso Internacional por Agua Negra. Según el reporte, el corredor que conecta San Juan con la Región de Coquimbo se encuentra Habilitado para todo tipo de vehículos.
Paso de Agua Negra habilitado: reporte de vialidad al 23 de febrero
El Ministerio de Gobierno confirmó que el cruce fronterizo por la Ruta Nacional 150 se encuentra operativo en su horario habitual.