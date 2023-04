Inauguraron un nuevo centro de atención y acompañamiento en consumos problemáticos

Por este motivo, el ministro Fabian Aballay, inauguró el cuarto Centro de Atención y Acompañamiento en Consumos Problemáticos en la provincia. Se trata del que funcionará en el departamento Caucete y que se suma a los ya existentes en Rivadavia, Chimbas y el recientemente inaugurado en Pocito.

Este nuevo espacio de abordaje integral de las adicciones cuenta con tres oficinas, un Zoom con cocina, tres baños y un patio, todos adaptados para el fin social que busca llevar adelante en la comuna, contando con la participación de un equipo técnico de profesionales de psicología, trabajo social, operadores socioterapéuticos y talleristas, contando también, con un servicio de admisión.

Es importante destacar que estos espacios de contención tienen un objetivo de restitución de derechos de aquellas personas atravesadas por esta problemática, siempre con un fin de recuperación y posterior reinserción social. Para eso, se brinda un abordaje integral y acompañamiento de la persona, desde un enfoque de la salud, la familia y su entorno, pero incorporando herramientas claves para mejorar su calidad de vida, tales como la terminalidad educativa, la capacitación en oficios y el trabajo.

Al respecto, tras llevar adelante la inauguración de espacio, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay resaltó que constituye un pedido del gobernador Uñac de “atender todas las necesidades y brindar respuesta ante las problemáticas sociales en toda la provincia. Las construcciones colectivas se llevan a cabo a partir del esfuerzo de cada sanjuanino y de cada sanjuanina, pero quienes tenemos responsabilidades públicas, sentimos que podemos aportar mucho a esta gran construcción y que tiene que ver con poder atender los problemas de la gente y brindar solución a distintas situaciones”.

Por su parte, la intendenta de Caucete, Romina Rosas agregó: “Es un orgullo contar con este espacio en el departamento y por eso vamos a trabajar junto al Ministerio a favor de quienes están atravesando momentos tan difíciles y problemas tan complicados como tiene que ver con los consumos problemáticos. En cada acción orientada a restituir derechos contamos con el acompañamiento del Gobierno de la provincia”.

Por último, la directora de Abordaje Integral de las Adicciones, Natalia Vives, resaltó la importancia territorial que tendrá este nuevo Centro, el cual “brindará solución no solo a los habitantes de Caucete sino también de departamentos aledaños, quienes ahora no tendrán que trasladarse hasta el Centro San Benito en Capital. Este Centro trabajará de manera articulada con la comunidad, es decir en red, porque entendemos que esta problemática no es individual sino social, que atraviesa a todos y que se sale trabajando entre todos los actores sociales”.