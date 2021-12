Imputaron a los acusados de violar a un interno del Penal

Cabe destacar que las cámaras de seguridad del Servicio Penitenciario captaron a los internos en el momento exacto que ingresaron a la celda. No obstante, la filmación no capturó lo sucedido en el interior de la misma.

En este sentido, Fiscalía afirma que luego de concretarse el abuso sexual, la víctima tomó pastillas para combatir el dolor y las mismas desencadenaron que este convulsionara.

Al respecto, el fiscal Micheltorena aclaró en diálogo con Noticiero 8 que si bien el médico legista no constató lesiones de índole física, esto no necesariamente significa que el hecho no haya existido.

Finalmente, el juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, accedió al pedido de la Fiscalía y resolvió dictar prisión preventiva para todos los imputados por el lapso de seis meses y la misma cantidad de tiempo para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Teniendo en cuenta que los imputados se encuentran privados de su libertad por diferentes condenas, esta sanción afectaría al régimen de salidas transitorias en caso que alguno gozara de este beneficio. Además, los reos tampoco podrían participar de actividades tales como trabajar durante los próximos seis meses.