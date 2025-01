Impulsan una campaña para alcanzar las 700 donaciones de sangre mensuales

No tener síntomas tales como: dolor de garganta, diarrea, dolor de muelas o fiebre; ni estar bajo tratamiento para infecciones en las últimas semanas.

Pesar más de 50 kg.

No tener antecedentes personales de hepatitis viral, alteraciones en el funcionamiento del corazón.

No padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre.

¿Qué debo hacer para donar sangre?

Llevar el documento de identidad (excluyente).

Concurrir con ropa cómoda.

Podes beber café, té, mate (sin leche), con azúcar o jugo de frutas.

Dormir bien la noche anterior.

Evitar fumar 2hs. antes y después de la donación y consumir alcohol 12hs. antes.

No concurrir a donar en caso de estar resfriado, con fiebre o alergia.

Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.

¿Cuáles son los mitos sobre la donación de sangre?

Produce disminución o aumento de peso. Esto es falso, el peso está relacionado a otras variables nutricionales, hormonales o comorbilidades, no con la donación de sangre.

Debo ir en ayunas a donar sangre. Se recomienda NO concurrir en ayunas. Es preferible que los donantes antes de la donación beban abundante líquido.

Me sentiré débil luego de la extracción. Es necesario evitar actividades que requieran un esfuerzo físico significativo luego de donar. No obstante, posterior a 24 horas, el organismo recupera el volumen de líquido perdido. La cantidad de sangre que se extrae no afecta la salud ni la fortaleza de la persona donante. Luego de realizarla, se pueden retomar normalmente las tareas cotidianas, ya que tu cuerpo repone el volumen donado casi de inmediato.

Si tengo tatuajes o piercings, no puedo donar. Aquellas personas que posean tatuajes o perforaciones pueden donar luego de haber transcurrido 12 meses de la intervención. Esto mismo se aplica con quienes se hayan sometido a acupuntura o sufrido algún accidente con exposición a sangre o secreciones y contacto con ellas a través de mucosas o heridas.