Con el paso de las horas y tras las notificaciones de rigor a los allegados, se conocieron las identidades de la joven familia que perdió la vida en el violento choque sobre la Ruta Nacional 20, antes de llegar a la zona de Zapata. El siniestro, ocurrido alrededor de las 19:32 de este sábado, dejó un saldo de tres víctimas fatales.
Identificaron a la familia caucetera que murió en el choque frontal
Se trata de un ex efectivo policial, una profesora de Educación Física y su pequeña hija, quienes fallecieron en el acto este sábado por la tarde.