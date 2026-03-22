Identificaron a la familia caucetera que murió en el choque frontal

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Como consecuencia del impacto, los tres integrantes de la familia Osola-Pont murieron en el acto. Por su parte, el conductor del Audi, Gabriel Núñez, fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió el alta médica horas después. Actualmente, el joven se encuentra en calidad de arrestado mientras la UFI de Delitos Especiales completa las tareas investigativas para determinar con precisión las responsabilidades del hecho.

Dolor en Caucete

La noticia ha generado una profunda tristeza en la comunidad de Caucete. En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y dolor por parte de amigos, colegas y familiares de las víctimas, quienes eran muy conocidos en el departamento.

La justicia continúa trabajando en el lugar y en las pericias accidentológicas para cerrar el informe oficial de lo que ya se considera una de las tragedias viales más graves del año en la provincia.