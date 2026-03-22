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Identificaron a la familia caucetera que murió en el choque frontal

Se trata de un ex efectivo policial, una profesora de Educación Física y su pequeña hija, quienes fallecieron en el acto este sábado por la tarde.

Con el paso de las horas y tras las notificaciones de rigor a los allegados, se conocieron las identidades de la joven familia que perdió la vida en el violento choque sobre la Ruta Nacional 20, antes de llegar a la zona de Zapata. El siniestro, ocurrido alrededor de las 19:32 de este sábado, dejó un saldo de tres víctimas fatales.

Según confirmaron fuentes judiciales, las personas fallecidas viajaban a bordo de un Renault Logan. El conductor fue identificado como Matías Osola, ex efectivo de la Policía, quien se trasladaba junto a su pareja, Valeria Pont, reconocida profesora de Educación Física. En el vehículo también viajaba la hija de ambos, una bebé que estaba próxima a cumplir un año el mes que viene.

De acuerdo a las primeras pericias, la tragedia se desencadenó cuando el Renault Logan intentó sobrepasar a un camión e invadió el carril contrario. En esa maniobra, colisionó de frente contra un Audi TT rojo, que era conducido por Gabriel Núñez (26), también domiciliado en Caucete.

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Como consecuencia del impacto, los tres integrantes de la familia Osola-Pont murieron en el acto. Por su parte, el conductor del Audi, Gabriel Núñez, fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió el alta médica horas después. Actualmente, el joven se encuentra en calidad de arrestado mientras la UFI de Delitos Especiales completa las tareas investigativas para determinar con precisión las responsabilidades del hecho.

Dolor en Caucete

La noticia ha generado una profunda tristeza en la comunidad de Caucete. En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y dolor por parte de amigos, colegas y familiares de las víctimas, quienes eran muy conocidos en el departamento.

La justicia continúa trabajando en el lugar y en las pericias accidentológicas para cerrar el informe oficial de lo que ya se considera una de las tragedias viales más graves del año en la provincia.

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