Quattropani sobre el Sistema Acusatorio en Jáchal: "Este edificio no cerrará nunca más"

En su discurso, que será recordado con el correr de la historia, el fiscal aseguró que "aprendieron de la policía" que la Justicia no para, no tiene feriados ni fines de semana, no tiene vacaciones. "Este edificio no cerrará nunca más", instó.

Asimismo, dijo que "la Segunda Circunscripción estaba en estado de abandono" y que con el advenimiento de la nueva Corte, "entró en la agenda" prioritaria de la Justicia. "El cambio cultural es tan grande y tan importante que, parecía difícil la convivencia entre policías y fiscales. Cuando comenzó Flagrancia los fiscales íbamos a las comisarías. Hoy hay 150 policías trabajando en las sedes de fiscales. Hoy serán 50 policías que, a partir de esta semana, estarán trabajando en el sistema. Habrá médicos, psicólogos y especialistas para atender a los habitantes de Jáchal", asumió.