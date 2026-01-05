Hidráulica realiza un baipás tras la rotura del Canal Albardón

Ante esta situación, el Departamento de Hidráulica intervino de manera inmediata y comenzó los trabajos para restituir el servicio mediante la ejecución de un baipás. Para ello, se está construyendo un terraplén revestido con geomembrana, que permitirá restablecer en el corto plazo el suministro de agua a los distintos usuarios.

En forma simultánea, avanzan las tareas para la reconstrucción definitiva del tramo afectado, que abarca aproximadamente 35 metros lineales de canal. Además, se ejecutará una defensa hidráulica consistente en un terraplén de 120 metros, revestido en una de sus caras con colchonetas de material pétreo, a fin de reforzar la protección de la obra.

El Canal General Albardón cuenta con una dotación de riego de 4.000 hectáreas y provee un caudal de 120 litros por segundo a Obras Sanitarias. El agua destinada al riego es utilizada principalmente en fincas dedicadas al cultivo de vid, frutales y hortalizas.

El servicio será restituido en forma provisoria a la brevedad, mediante el baipás; mientras que se trabaja en la obra definitiva.