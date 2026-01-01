Obras Sanitarias informó que las crecientes ocasionadas por las tormentas de los días 31 de diciembre y 01 de enero produjeron la rotura del canal matriz General Perón dependiente del Departamento Hidráulica, impidiendo la producción de agua potable en las plantas potabilizadoras de Las Lomitas y Villa San Martín, en Albardón.
La rotura del canal matriz afectó el servicio de agua en Albardón
Obras Sanitarias informó que la Planta Las Lomitas y Villa San Martín no tienen abastecimiento de agua potable.