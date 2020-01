“No hay un deporte violento, violentas son las personas que no toleran”

Una joven denuncia que una foto íntima de ella recorre los WhatsApp de unos jugadores de rugby de La Plata. Un adolescente argentino, que bailaba en Punta del Este, tuvo que ser operado de la mandíbula luego de ser golpeado a traición por un deportista de esta disciplina; y finalmente este fin de semana, un chico de 19 años, que intentó separar una pelea en un boliche de Villa Gesell, fue asesinado por un grupo de 11 rugbiers. Esta serie de hechos policiales, ocurrieron en los primeros 20 días de 2020, puso en tela de juicio a una disciplina que para muchos es un deporte en donde prevalecen los valores y el juego en equipo.

Sanjuan8.com habló con una psicóloga y una periodista deportiva, que a la vez es jugadora de rugby y entrena a un grupo de mujeres que cumplen una condena en el Penal de Chimbas; ambas profesionales coinciden en que el deporte no es sinónimo de violencia.

Analía de los Ríos, psicóloga, dijo que no hay un deporte violento, y aclaró que violentas son las personas que no toleran y que no pueden reflexionar ni mediar las consecuencias que generan con sus actos. La profesional explicó: "Hay que separar lo que es la práctica deportiva en equipo en donde hay un objetivo y se trabaja de manera colaborativa con normas y reglamentos a cuando se actúa en masa de manera desorganizada. A nivel individual se desdibuja la identidad y es muy probable que lo que se puede llegar a hacer en grupo no las harías solo".

La psicóloga enfatizó que en el rugby se promueve el trabajo en equipo y la colaboración y se aplaude el deporte. "Habría que ver con que se identifican estos chicos y como se identifican con su familia, con el entrenador".

Analía de los Ríos prefirió hablar de las personas más que el deporte en sí, y dijo que es importante revisar la crianza que se ejerce sobre los hijos. "Vamos a lo primero que es la fuente es decir la casa. Recibimos los mandatos familiares y es importante que los clubes vean estas pautas culturales".

Por otra parte, Yamila Fernández, jugadora de Huazihul y entrenadora de Las Martinas -un equipo de mujeres que cumplen condena en el Penal de Chimbas- dijo que el rugby es un deporte de contacto, pero aclaró que la violencia no forma parte de él. "El respeto es el principal valor de este deporte, ejemplos concretos son el respeto hacia el árbitro, saludar al rival después de un partido", añadió a sanjuan8.com.

La deportista, quien a la vez se desempeña como periodista deportiva, reconoció que hay hechos violentos puntuales protagonizados por rugbiers, pero aclaró que la prensa amarilla pone énfasis en estos episodios y eligen no mostrar todo lo bueno que se logra con este deporte como el trabajo que realiza en una fundación a nivel nacional.

Yamila dijo que esta disciplina cuestionada por actuar en "manada" en varias ocasiones que fueron reflejadas por los medios de esta manera, es un deporte dónde el equipo es lo más importante. "Esas habilidades te sirven para tu vida en forma positiva. No creo que el deporte sea el problema, es como culpar al fútbol de la violencia de las hinchadas".

La periodista como alternativa y con una mirada puesta en solucionar la violencia en la sociedad recomendó la capacitación en este tipo de problemática, en violencia de género y en cada cosa que genere un cambio positivo a la sociedad. "Ojalá se lleve a cabo en este y en todos los deportes, en las escuelas, y en las distintas instituciones educativas", finalizó.

Mientras tanto las redes sociales son por estas horas una plataforma en la que se expresan cientos de casos violentos protagonizados por jugadores que practican este deporte. "Vi con mis propios ojos abusos como palizas atroces a chicos desnudos", relató un joven periodista de TyC acerca de su experiencia en esta disciplina, según publica diario Los Andes.