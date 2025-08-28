Debido a las inclemencias climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el fin de semana, desde la organización se definió la no realización del evento. Una nueva fecha será informada en los próximos días.
Por alerta meteorológico, suspendieron el 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces
La decisión se tomó priorizando la seguridad y el cuidado de las familias, los niños, los artistas y asistentes que esperaban disfrutar de esta celebración tradicionalista. El evento estaba programado para este 31.