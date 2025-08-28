Por alerta meteorológico, suspendieron el 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces

La Municipalidad de Rivadavia informa que, debido al alerta meteorológica previsto para este fin de semana en San Juan, se decidió suspender la realización del 1er Festival de Tradiciones Uniendo Raíces, que estaba programado para este domingo 31 de agosto.

La decisión se tomó priorizando la seguridad y el cuidado de las familias, los niños, los artistas y asistentes que esperaban disfrutar de esta celebración tradicionalista.