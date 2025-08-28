"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > festival

Por alerta meteorológico, suspendieron el 1° Festival de Tradiciones Uniendo Raíces

La decisión se tomó priorizando la seguridad y el cuidado de las familias, los niños, los artistas y asistentes que esperaban disfrutar de esta celebración tradicionalista. El evento estaba programado para este 31.

Debido a las inclemencias climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el fin de semana, desde la organización se definió la no realización del evento. Una nueva fecha será informada en los próximos días.

La Municipalidad de Rivadavia informa que, debido al alerta meteorológica previsto para este fin de semana en San Juan, se decidió suspender la realización del 1er Festival de Tradiciones Uniendo Raíces, que estaba programado para este domingo 31 de agosto.

La decisión se tomó priorizando la seguridad y el cuidado de las familias, los niños, los artistas y asistentes que esperaban disfrutar de esta celebración tradicionalista.

Te puede interesar...

En los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de realización del festival, que contará con espectáculos artísticos, música en vivo, artesanos locales y propuestas para toda la familia.

Temas

Te puede interesar