Independiente Rivadavia ganó y sigue primero en su zona

Por su lado, Fluminense de Brasil derrotó a La Guaira de Venezuela, por lo que avanzó a octavos de final en el segundo lugar y dejó al equipo venezolano eliminado, en el cuarto lugar.

El primer acercamiento del partido fue del local, a los ocho minutos, cuando un pase largo habilitó al extremo Dorny Romero, que eludió al arquero Nicolás Bolcato, de mala salida, pero no llegó a definir ante el arco libre por la interposición del defensor Iván Villalba, que despejó el peligro.

La visita no tuvo llegadas hasta los 24 minutos, cuando el volante César Florentín se quedó con el despeje posterior a un centro y remató de volea, con la pierna zurda, con un disparo que se fue abriendo y terminó yéndose desviado.

Seis minutos después, luego de una trepada por izquierda del defensor Sheyko Studer, el extremo Matías Fernández intentó sorprender al arquero Carlos Lampe con un remate muy lejano, que obligó al guardameta boliviano a retroceder para poner detener la pelota cerca de la línea.

Independiente Rivadavia abrió el marcador a los seis minutos de descuento, con un contraataque directo en el que Fernández habilitó al volante Leonel Bucca, que avanzó hasta el área grande para cruzar un zurdazo que terminó en el 1-0.

La primera llegada del complemento fue del conjunto boliviano, en el primer minuto, con un remate lejano y muy potente, aunque centralizado, del mediocampista Robson Matheus, que Bolcato detuvo poniéndole el pecho al disparo.

A los cinco minutos, un centro rasante desde la derecha y al primer palo fue rematado con el taco por el experimentado delantero Martín Cauteruccio, con un tiro que Bolcato contuvo sobre su costado izquierdo.

Cinco minutos más tarde, un remate lejano del volante Robson Matheus se desvió en la espalda de Cauteruccio, por lo que cambió de dirección y dejó lejos al arquero del equipo mendocino, entrando suave por su palo derecho.

Cuando iban 32 minutos del complemento, el delantero Lucas Chávez avanzó por el sector izquierdo y sacó un remate alto, que Bolcato pudo despejar al córner sobre su poste derecho.

En el primer minuto de descuento de la segunda etapa, el atacante Sebastián Villa recibió sobre el costado izquierdo y avanzó lentamente, ante la pasividad defensiva del lateral José Sagredo, que en ningún momento achicó los espacios y permitió que el colombiano remate para el 2-1.

En el cuarto minuto de descuento, el propio Villa empujó, a centímetros de la línea de gol, una pelota suelta que había dejado Lampe tras un disparo del volante Diego Crego, para sentenciar el 3-1 final.