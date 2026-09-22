Cómo colocar el maquilaje bronzer para que se vea natural

El bronzer sirve para conseguir el efecto sun kissed en la piel.

Para un resultado natural, la clave está en aplicar el bronzer en los puntos altos del rostro, que son los lugares donde el sol impacta de manera natural. La técnica más efectiva y sencilla es trazar la forma del número 3 (o una E invertida) a cada lado del rostro:

Frente: comienza en la parte superior de la frente, bordeando la línea de nacimiento del cabello para reducir visualmente la zona y aportar calidez.

comienza en la parte superior de la frente, bordeando la línea de nacimiento del cabello para reducir visualmente la zona y aportar calidez. Pómulos: desliza la brocha hacia abajo y aplica justo sobre la parte superior del pómulo, difuminando hacia las sienes.

desliza la brocha hacia abajo y aplica justo sobre la parte superior del pómulo, difuminando hacia las sienes. Mandíbula: lleva el producto restante hacia la línea de la mandíbula y desciende suavemente hacia el cuello para evitar cortes de color.

El bronzer debe aplicarse en los puntos más altos del rostro.

Para completar el te aconsejamos aplicar una pincelada muy suave de bronzer sobre el puente de la nariz y difumina muy bien todos los bordes con una brocha grande y esponjosa. Un toque de rubor rosado o durazno en las manzanas de las mejillas e iluminador en los puntos clave terminarán de dar ese aspecto fresco, radiante y descansado tan característico del verano.