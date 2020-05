Gattoni: “Desde el anonimato de las redes sociales, buscaron alterar la gobernabilidad”

Luego de una mañana agitada con protestas de personal de la salud tras ser demorados dos médicos sanjuaninos por presunto tráfico de influencias y violación a los protocolos al acordar de manera irregular el vuelo sanitario que trasladó al transportista, que resultó ser el tercer paciente con coronavirus, habló el vicegobernador Roberto Gattoni. Destacó el avance de la investigación judicial y aseguró que desde las redes sociales, buscan alterar la gobernabilidad en la provincia.

“Con los resultados de la extensión de la investigación, en el marco de la denuncia penal, quedó claro que el gobernador y la ministro (de Salud) no tenían ninguna vinculación con el paciente ni con el vuelo”, aclaró. Y agregó que “los vuelos se manejan con un protocolo estándar que, en este caso, había sido influenciado, aparentemente, entre la doctora Galván, la otra médica (Contreras) y el otro profesional (Porras)”.

Otro de los puntos importantes que habló el presidente nato de la Cámara de Diputados es sobre los mensajes viralizados en las redes que buscar desestabilizar el Gobierno. “Durante esta semana se quiso instalar que era el gobernador o la ministro los que habían influenciado o tenido participación en el vuelo. Esto nos hace reflexionar sobre si habrá que empezar a investigar porqué suceden estas cosas, porque desde el anonimato de las redes sociales, generaron un rumor social direccionándolo hacia donde no tiene que ir, buscando alterar la institucionalidad, la gobernabilidad, con intereses que no quedan claros. No se explica que se haya viralizado fotos truchas, pedidos de renuncia, generando movidas a la casa del gobernador para que dé explicaciones de un vuelo que a las claras queda que no tuvo nada que ver y alguien motorizó estas cosas”, sentenció.