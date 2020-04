Los gastronómicos solicitaron una ampliación horaria del delivery

Como se estima que el rubro hotelero, gastronómico, turismo, de bares y cervecerías de San Juan será de los últimos en volver a la actividad normal por ser los que suelen reunir gente en mayor volumen, es que plantearon al intendente de Capital que se amplié el horario de los deliverys.

El encuentro estuvo encabezado por Emilio Baistrocchi, junto al Coordinador de Gabinete, Sergio Mordacci y asistieron Juan Carlos Ruiz de Cipriano, Manuel Ruiz de Bonafide, Cesar Metow de Rockndrolla, Sebastián Moya de Cerveza Ancestral, Rubén Miadosqui de Rocco, Luis Tallara de Kuntur, Roberto Putruele de Pirandello Lomos y Tristán Yanzón de Parque Apart Hotel.

Los empresarios solicitaron mantener una reunión con propietarios de clínicas y sanatorios de Capital para ofrecer los hoteles para albergar a eventual personal afectado por la pandemia. Y para ellos, poner a disposición a empresarios gastronómicos para delivery de comidas. El intendente accedió a generar esa reunión, pero remarcó que la Municipalidad no tiene la competencia sanitaria para ubicar a los enfermos; siendo competencia exclusiva del Ejecutivo Provincial.

En cuanto al sistema de delivery, los empresarios plantearon dificultades vinculadas a las costumbres sanjuaninas. Por lo tanto pidieron a Baistrocchi que gestione la extensión de horarios para reparto, hasta las 00 horas. Hoy está permitido hasta las 23. Otra gestión en la materia, para los negocios que no cuentan con delivery, es habilitarles la posibilidad de tomar pedidos telefónicamente y que el cliente pase a retirar (método take away).

También la municipalidad ayudará en las promociones de descuentos temáticos que hagan. Así como ocurrió con vinotecas por el Día del Malbec, se apoyará en igual sentido cuando se determine la noche de la cerveza, de la pizza, el día del lomo; etc.

Otro aspecto relevante del encuentro tuvo que ver con el pedido empresario por la renovación de alquileres. Se puso en conocimiento a la Cámara Inmobiliaria, que será intermediario entre inquilinos y locadores, teniendo como marco el DNU 320/2020.

Baistrocchi les confirmó que emitirá una resolución con la prórroga de pago de tasas. Con ese instrumento podrán tramitar la prórroga de Habilitaciones. Se contempló a quienes atraviesan la situación de tener final de obra y quienes no la tienen, puedan seguir presentando documentación para habilitaciones.

Asimismo, los empresarios solicitaron un plan de pago diferencial, una vez que se reactive la actividad. Puntualmente abogaron por obtener el descuento del pago anual de tasas al momento de reanudar la actividad. Este punto será analizado en su momento, dado que la situación financiera municipal se resintió con la cuarentena y con los gastos extra que surgieron por la emergencia sanitaria.

En este sentido, la Municipalidad con más del 50% del personal de servicios comprendido dentro del grupo de riesgo y el resto trabajando según las indicaciones dadas por el Gobierno Provincial, sigue cumpliendo con la recolección de residuos y la limpieza de calles, espacios públicos, desinfectando las áreas demarcadas. También colabora con la Provincia en el “Control de Precios”, distribución de módulos alimentarios, vacunación y demás tareas elementales para que los vecinos sigan viendo un municipio activo y prestador de servicios. La Municipalidad ha debido reestructurar sus prioridades y sacrificar Obras cuyas ejecuciones estaban presupuestadas para este año y adecuar su presupuesto a la situación actual de menores ingresos e incertidumbre sobre lo que sucederá con el correr del tiempo.

Se remarcó que la Municipalidad es el 3° eslabón, ya que la línea de acción a seguir es la que bajen el presidente y el gobernador de la Provincia.