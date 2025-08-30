"
Garrafa Hogar recorrerá estos departamentos del 1 al 5 de septiembre

Desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de septiembre, los departamentos de Angaco, Caucete, San Martín y Ullum recibirán la movilidad oficial de gas envasado a precios accesibles.

El Gobierno de San Juan puso en marcha un operativo especial que recorrerá diferentes localidades de la provincia entre el 1 y el 5 de septiembre. Durante esa semana, las familias podrán acceder a gas envasado a precios reducidos, con descuentos de hasta un 40% respecto a los valores comerciales del mercado.

En total, el operativo Garrafa Hogar llegará a Angaco, Caucete, San Martín y Ullum, con el objetivo de garantizar que el acceso a este recurso esencial no se vea afectado por las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en buenas condiciones para su recarga.

A continuación, el detalle del cronograma de distribución en los diferentes departamentos:

Lunes 1 de septiembre – Angaco

  • 9:00 a 11:00 hs: Club Deportivo Social y Cultural Angaco, Calle Ontiveros y Nueva España.

  • 11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Villa del Salvador – Rawson s/n, Villa Cabecera, Angaco.

Martes 2 de septiembre – Caucete

  • 9:00 a 11:00 hs: Unión Vecinal Bermejo.

  • 11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Vallecito, Calle Deolinda Correa s/n.

Miércoles 3 de septiembre – San Martín

  • 9:00 a 11:00 hs: CIC Dos Acequias, Calle Eva Perón y Godoy Cruz, Dos Acequias.

  • 11:30 a 13:30 hs: Plazoleta Barrio Emprendimiento, Distrito San Isidro, San Martín.

Jueves 4 de septiembre – Capital

  • Lugares a confirmar.

Viernes 5 de septiembre – Ullum

  • 9:30 a 13:30 hs: Paseo de los Concejales.

Este operativo forma parte del Plan de Contención Invernal Anticipada, impulsado por la Dirección de Defensa al Consumidor y realizado en conjunto con empresas mayoristas de gas. Su propósito es mitigar los efectos de las bajas temperaturas y facilitar el acceso a un recurso tan esencial para las familias, especialmente aquellas de sectores más vulnerables.

Se recuerda a los beneficiarios que el sistema de “garrafa vacía por llena” requiere que los envases se encuentren en condiciones adecuadas para su recarga, por lo que es importante revisar la integridad de las garrafas antes de acercarse al operativo.

