Garrafa Hogar recorrerá estos departamentos del 1 al 5 de septiembre

A continuación, el detalle del cronograma de distribución en los diferentes departamentos:
Lunes 1 de septiembre – Angaco
-
9:00 a 11:00 hs: Club Deportivo Social y Cultural Angaco, Calle Ontiveros y Nueva España.
-
11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Villa del Salvador – Rawson s/n, Villa Cabecera, Angaco.
Martes 2 de septiembre – Caucete
-
9:00 a 11:00 hs: Unión Vecinal Bermejo.
-
11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Vallecito, Calle Deolinda Correa s/n.
Miércoles 3 de septiembre – San Martín
-
9:00 a 11:00 hs: CIC Dos Acequias, Calle Eva Perón y Godoy Cruz, Dos Acequias.
-
11:30 a 13:30 hs: Plazoleta Barrio Emprendimiento, Distrito San Isidro, San Martín.
Jueves 4 de septiembre – Capital
Viernes 5 de septiembre – Ullum
Este operativo forma parte del Plan de Contención Invernal Anticipada, impulsado por la Dirección de Defensa al Consumidor y realizado en conjunto con empresas mayoristas de gas. Su propósito es mitigar los efectos de las bajas temperaturas y facilitar el acceso a un recurso tan esencial para las familias, especialmente aquellas de sectores más vulnerables.
Se recuerda a los beneficiarios que el sistema de “garrafa vacía por llena” requiere que los envases se encuentren en condiciones adecuadas para su recarga, por lo que es importante revisar la integridad de las garrafas antes de acercarse al operativo.