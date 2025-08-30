Garrafa Hogar recorrerá estos departamentos del 1 al 5 de septiembre

En total, el operativo Garrafa Hogar llegará a Angaco, Caucete, San Martín y Ullum, con el objetivo de garantizar que el acceso a este recurso esencial no se vea afectado por las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en buenas condiciones para su recarga.