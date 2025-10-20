Galvani asume como fiscal General hasta que Diputados elija al nuevo titular

En ese marco, se aplicó el procedimiento interno para cubrir la vacancia, realizándose un sorteo entre los fiscales que recayó en Galvani, quien ya había ocupado la subrogancia durante los últimos meses de enfermedad de Quattropani. Ese mandato provisorio venció al cumplirse los 90 días desde la fecha de vacancia, lo que obligó a la Corte a tomar una decisión.

Con la acordada ya firmada, el máximo tribunal ratificó la continuidad de Galvani, quien asume así de manera formal la conducción administrativa de la Fiscalía General, hasta que la Cámara de Diputados defina al nuevo titular del organismo.

Galvani, abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, tiene una extensa trayectoria en el fuero penal. En 2016 fue designado titular de la Fiscalía de Instrucción N°4 y, en 2019, ascendió a fiscal de Cámara N°3. Su experiencia lo posiciona como una figura de consenso para liderar esta etapa de transición.

Mientras tanto, la definición sobre quién sucederá a Quattropani está en manos de la política. Los tres candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura son el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal Matías Senatore.

El vicegobernador Fabián Martín confirmó que la designación se tratará después de las elecciones legislativas. “La terna tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria, luego pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para las entrevistas y, posteriormente, podrá tratarse el nombramiento”, detalló el funcionario.

Así, hasta que la Legislatura defina al nuevo jefe del Ministerio Público, será Daniel Galvani quien mantenga el timón de la Fiscalía General de la Corte.