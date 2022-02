Frutas y verduras de estación: las verdaderas razones del aumento de precios

Las lluvias de enero, que no fueron usuales, han afectado gran parte de la producción local. El alimento que más sufrió este año fue la lechuga, principalmente, al igual que los productos verdes como el verdeo, la espinaca, la acelga etc. Una lechuga, llegó a costar hasta $200 pesos poco después de que la producción fallara y eso tuvo una razón que no fue el aumento del dólar ni del combustible.