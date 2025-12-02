"
Fortalecimiento escolar: continúa el apoyo a alumnos para mesas de examen

En plena temporada de mesas de examen, el Ministerio de Educación ofrece apoyo escolar gratuito en seis sedes de la provincia. Más de 1.000 estudiantes participaron este año.

En un momento clave del calendario escolar, estudiantes de escuelas secundarias están recibiendo clases de apoyo en el marco del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, una iniciativa provincial orientada a fortalecer aprendizajes, mejorar el rendimiento académico y asegurar igualdad de oportunidades en todo el territorio sanjuanino.

La propuesta, integrada al Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, brinda acompañamiento pedagógico gratuito en seis sedes distribuidas estratégicamente para garantizar cercanía y accesibilidad. El objetivo es que los jóvenes cuenten con herramientas para rendir mesas de examen con mejores condiciones académicas.

Desde la cartera educativa informaron que aún quedan cupos disponibles. Las familias interesadas pueden inscribirse o realizar consultas de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, en el Complejo Calle Las Heras (ex Conectar Lab), ubicado en Las Heras y Alberdi, en Capital.

Además, el Ministerio de Educación adelantó que a fines de enero se abrirán las inscripciones para el Apoyo Escolar de Verano, destinado a estudiantes secundarios como preparación para el ciclo lectivo 2026.

Sedes y horarios vigentes

  • Rivadavia: Colegio Provincial Rivadavia, de 18.30 a 20

  • Santa Lucía: EPET Nº 8, de 18 a 19.30

  • Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges, de 18.30 a 20

  • Pocito: Escuela Froilán Ferrero, de 19 a 20.30

  • Rawson: EPET Nº 3, de 19 a 20.30

  • Complejo Calle Las Heras (ex Conectar Lab): de 9 a 10.30 y de 14 a 15.30

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el impacto social del programa y el compromiso de la comunidad educativa. “Este programa es una herramienta concreta para igualar oportunidades. Muchas familias no pueden costear clases particulares, y aquí encuentran un espacio gratuito, cuidado y con profesionales capacitados para reforzar contenidos y recuperar confianza en momentos decisivos”, señaló.

Cierre del ciclo de apoyo para Primaria

La iniciativa también finalizó recientemente el ciclo destinado al Nivel Primario, con actividades de cierre y amplia participación. La cartera educativa resaltó que entre primaria y secundaria más de 1.000 alumnos accedieron al beneficio durante 2025, consolidando una política sostenida de acompañamiento escolar.

