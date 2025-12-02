Fortalecimiento escolar: continúa el apoyo a alumnos para mesas de examen

Además, el Ministerio de Educación adelantó que a fines de enero se abrirán las inscripciones para el Apoyo Escolar de Verano, destinado a estudiantes secundarios como preparación para el ciclo lectivo 2026.

Sedes y horarios vigentes

Rivadavia: Colegio Provincial Rivadavia, de 18.30 a 20

Santa Lucía: EPET Nº 8, de 18 a 19.30

Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges, de 18.30 a 20

Pocito: Escuela Froilán Ferrero, de 19 a 20.30

Rawson: EPET Nº 3, de 19 a 20.30

Complejo Calle Las Heras (ex Conectar Lab): de 9 a 10.30 y de 14 a 15.30

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el impacto social del programa y el compromiso de la comunidad educativa. “Este programa es una herramienta concreta para igualar oportunidades. Muchas familias no pueden costear clases particulares, y aquí encuentran un espacio gratuito, cuidado y con profesionales capacitados para reforzar contenidos y recuperar confianza en momentos decisivos”, señaló.

Cierre del ciclo de apoyo para Primaria

La iniciativa también finalizó recientemente el ciclo destinado al Nivel Primario, con actividades de cierre y amplia participación. La cartera educativa resaltó que entre primaria y secundaria más de 1.000 alumnos accedieron al beneficio durante 2025, consolidando una política sostenida de acompañamiento escolar.