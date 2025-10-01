FNS: hasta este jueves hay tiempo de anotarse para el casting de artistas

Contemporáneo
Folklore
Otras Danzas
Mimo / Estatuas Vivientes / Clown
Teatro
Artistas Circenses
Percusionistas para Ensamble
Intérpretes de instrumentos de Vientos para Ensamble
Consideraciones generales:
* Tener una cuenta de correo electrónico (e-mail) vigente y funcionando. Esto servirá para que te puedas inscribir en el casting y recibir tu constancia de inscripción, además de otros comunicados formales.
* Contar con disponibilidad horaria para ensayos y funciones desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, una vez finalizada la FNS.
* Luego de completar el formulario, verifica en tu cuenta de e-mail declarada tu constancia de inscripción con día y hora de tu TURNO para participar de la selección.
Por su parte el casting se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.
Ese día presentarse con DNI original, una fotocopia del DNI y comprobante de inscripción, si excepción.