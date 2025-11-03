FNS Forum 2025: cómo inscribirte a las charlas inspiracionales

El line up del FNS Forum 2025

Desde las 17 del miércoles 19 de noviembre, el FNS Forum abrirá sus puertas para vivir una experiencia única donde la creatividad, el liderazgo y la innovación se encuentran en un mismo escenario.

* 18 horas: Beltrán Briones invita a repensar la forma en que miramos los desafíos y las oportunidades, compartiendo una mirada disruptiva sobre el trabajo, las inversiones y el modo de pensar el futuro.

* 19 horas: Sofía Contreras comparte su visión sobre liderazgo con propósito y la fuerza de las decisiones auténticas, mediante un método probado para romper creencias, transformar hábitos y sostener el cambio.

* 20 horas: Luciana Aymar nos inspira con una charla sobre cambio, superación y el poder de reinventarse. La disciplina, la mentalidad y el liderazgo, son algunas de las claves que impartirá en su conferencia.

Por otra parte, las actividades del FNS Forum 2025 continuarán desarrollándose ese mismo miércoles con el Summit Argentina Impacta, donde especialistas de alto nivel integrarán un espacio de diálogo en busca de generar sinergias, establecer propuestas sostenibles y fortalecer la cultura empresarial. A su vez, el jueves 20 de noviembre se llevarán a cabo las Rondas de Negocios e Inversiones, donde empresarios y emprendedores sanjuaninos tendrán la posibilidad de mostrarse al mundo, crear alianzas y generar oportunidades de crecimiento.