Tres ladrones fueron atrapados cuando huían con herramientas robadas

Tres hombres fueron detenidos en Rawson tras ser sorprendidos robando herramientas y materiales de la bodega Viñas de Oro. Quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda.

Tres hombres fueron detenidos en la tarde del martes en Villa Krause, Rawson, luego de ser sorprendidos mientras trasladaban herramientas y materiales robados de la bodega Viñas de Oro. Los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Ezequiel Baigorria, de 24 años; Víctor Hugo Pastran, de 40; y Facundo Jesús Páez, de 24.

El operativo se activó cuando personal policial detectó a los tres sospechosos caminando por la vía pública con una carretilla, una hormigonera, palas, un pico, una hachada y hasta un lavamanos. Al ser retenidos, los efectivos confirmaron que los elementos habían sido sustraídos minutos antes del interior de la bodega.

image

En el establecimiento afectado se constató que los ladrones habían cortado el cierre perimetral y violentado una ventana para ingresar. La policía verificó los daños y secuestró todas las herramientas y materiales que los sospechosos trasladaban.

Con la evidencia recogida y la coincidencia de los elementos robados, los tres hombres quedaron detenidos y a disposición de la UFI de Flagrancia. Desde la fiscalía se los imputó por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y se dio inicio al procedimiento legal correspondiente.

