Tres ladrones fueron atrapados cuando huían con herramientas robadas

Tres hombres fueron detenidos en la tarde del martes en Villa Krause, Rawson, luego de ser sorprendidos mientras trasladaban herramientas y materiales robados de la bodega Viñas de Oro. Los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Ezequiel Baigorria, de 24 años; Víctor Hugo Pastran, de 40; y Facundo Jesús Páez, de 24.
