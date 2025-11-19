Tres ladrones fueron atrapados cuando huían con herramientas robadas

El operativo se activó cuando personal policial detectó a los tres sospechosos caminando por la vía pública con una carretilla, una hormigonera, palas, un pico, una hachada y hasta un lavamanos. Al ser retenidos, los efectivos confirmaron que los elementos habían sido sustraídos minutos antes del interior de la bodega.

image

En el establecimiento afectado se constató que los ladrones habían cortado el cierre perimetral y violentado una ventana para ingresar. La policía verificó los daños y secuestró todas las herramientas y materiales que los sospechosos trasladaban.