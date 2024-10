Florencia Peña: "Mamma Mía me está dando mucho artísticamente"

Recientemente galardonada con el premio Hugo como mejor actriz de musical, Peña consideró que “Mamma Mia!” es un punto de inflexión en su carrera. “Siento que este personaje me está dando mucho artísticamente. No creía que fuera a iba a pasar porque la gente no me conoce como actriz de teatro y es donde me siento más actriz. Siento que me conoce por la tele, pero no soy solo Moni Argento, Y Mamma Mía es un espectáculo que me permite hacer muchas cosas y que sorprende al público" comentó.

Mamma mía!”, es una adaptación del libro de Catherine Johnson, con la música y letras de Benny Anderson y Bjön Ulvaeus. El musical es una producción de Pardo Producciones, con Ricky Pashkus a cargo de la Dirección General.

La propuesta artística revive la historia de Donna Sheridan, una madre soltera que, luego de 20 años, se reencuentra con los tres posibles padres de su hija a horas del casamiento de ésta. La situación, que podría ser dramática, no lo es por la naturaleza festiva de la mayoría de los temas de ABBA ( “Honey, Honey”, “Money, Money, Money”, “Dancing Queen”, “Super Trouper”, “Gimme! Gimme! Gimme! y “Voulez-Vous”, entre otros) todos bien adaptados por Marcelo Kotliar.

A lo largo de los dos actos en que se divide Mamma Mia!, el público disfrutará de un gran despliegue escénico de los protagonistas de la trama y de los bailarines. El elenco está conformado por Florencia Peña (Donna Sheridan, madre), Malena Ratner (Sophie, hija), Lula Rosenthal, Alejandra Perlusky, Alejandro Paker, Leo Bosio, Pablo Silva, Martu Lotayo, Dalila Cheb, José Giménez Zapiola "El Purre", José Della Rossa, Gian Bissutti, Federico Rampello, Manuel Di Francesco, Martín Rodríguez, Camila Damiani, Yasmín Corti, Chechu Vargas, Lázaro Balista, Cata Alava y Agustín Ferrari.