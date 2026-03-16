Luego de un intenso operativo de búsqueda que movilizó a personal policial, especialistas y voluntarios, Martín Leonardo Flores Saldívar fue hallado con vida y en buen estado de salud. El endurista, que era buscado desde la tarde del domingo, fue localizado en la zona de Corral de Piedra, el mismo sector donde sus amigos lo habían visto por última vez antes de que la noche interrumpiera la travesía.
Final feliz: encontraron sano y salvo al endurista Martín Flores
Tras más de 20 horas de incertidumbre, el motociclista de 45 años fue localizado este lunes después de las 14:00.