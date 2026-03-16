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Final feliz: encontraron sano y salvo al endurista Martín Flores

Tras más de 20 horas de incertidumbre, el motociclista de 45 años fue localizado este lunes después de las 14:00.

Luego de un intenso operativo de búsqueda que movilizó a personal policial, especialistas y voluntarios, Martín Leonardo Flores Saldívar fue hallado con vida y en buen estado de salud. El endurista, que era buscado desde la tarde del domingo, fue localizado en la zona de Corral de Piedra, el mismo sector donde sus amigos lo habían visto por última vez antes de que la noche interrumpiera la travesía.

Según las primeras informaciones, Flores Saldívar logró encontrar refugio en la agreste geografía precordillerana para protegerse de las bajas temperaturas nocturnas, una maniobra que resultó clave para su supervivencia. El hallazgo se produjo pasadas las 14:00 de este lunes, trayendo alivio a sus familiares en Mediagua y a la comunidad de enduristas que seguía de cerca el caso.

El operativo, coordinado por la UFI Genérica a cargo del fiscal Ignacio Achem, se había iniciado formalmente durante la madrugada. La reconstrucción de los hechos indica que el grupo de seis amigos sufrió un percance técnico en una de las motos cerca de las 17:00 del domingo, mientras descendían desde el Cerro Pirca.

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En ese momento de confusión por el desperfecto, Flores Saldívar continuó la marcha solo en su Yamaha WR450. Debido a la falta de señal en la zona, sus compañeros recién pudieron dar aviso al 911 a las 22:00, tras regresar por sus propios medios hasta la localidad de Los Berros.

Del rastrillaje participaron efectivos del grupo GERAS, personal de la Unidad Fiscal, baqueanos y colegas motociclistas que conocían las huellas del terreno. El conocimiento que Flores tenía de la zona, según habían manifestado sus amigos previamente, le permitió mantenerse a resguardo en una zona de difícil acceso hasta ser divisado por las patrullas de rescate.

Tras ser encontrado, el motociclista fue asistido por personal médico para verificar su estado general tras la exposición al clima de montaña, aunque las autoridades confirmaron que se encuentra "sano y salvo".

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