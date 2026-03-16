Final feliz: encontraron sano y salvo al endurista Martín Flores

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En ese momento de confusión por el desperfecto, Flores Saldívar continuó la marcha solo en su Yamaha WR450. Debido a la falta de señal en la zona, sus compañeros recién pudieron dar aviso al 911 a las 22:00, tras regresar por sus propios medios hasta la localidad de Los Berros.

Del rastrillaje participaron efectivos del grupo GERAS, personal de la Unidad Fiscal, baqueanos y colegas motociclistas que conocían las huellas del terreno. El conocimiento que Flores tenía de la zona, según habían manifestado sus amigos previamente, le permitió mantenerse a resguardo en una zona de difícil acceso hasta ser divisado por las patrullas de rescate.

Tras ser encontrado, el motociclista fue asistido por personal médico para verificar su estado general tras la exposición al clima de montaña, aunque las autoridades confirmaron que se encuentra "sano y salvo".