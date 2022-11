Fernández: "No tendrán que preocuparse por el viento y la lluvia, ahora tienen su casa"

Con emoción, le agradeció a Jorge Ferraresi por la gestión de estos dos años, aunque ya no está al frente de Desarrollo Territorial y Hábitat, y mencionó que gracias a su trabajo mancomunado con el gobernador Sergio Uñac, lograron cumplir más de la mitad de lo prometido, fuera de la campaña electoral. "Esto no hubiera sido posible si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac", resaltó. "Con Sergio hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones; para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente", dijo.

En ese contexto, mencionó que aún hay 5 mil viviendas en ejecución en esta provincia y que con esta entrega serán 63 mil casas las otorgadas a familias de todo el país. "Estoy feliz de que lo hayamos logrado. Son cosas que necesitan argentinos y argentinas, casas. Hemos destinado $82 mil millones a San Juan para viviendas, que están muy bien invertidos es tranquilidad habitacional para sanjuaninos y sanjuaninas", manifestó.

Fernández aseguró que "este es un día muy gratificante en lo personal" que guardará en su memoria para siempre. "Como guardo en mi memoria aquel día de enero, cuando ustedes dos (señaló a dos mujeres) me recibieron en el barrio y me mostraron cómo los casas se habían derrumbado". "Ya no se tienen que preocupar por el viento o por la lluvia, ahora tiene una casa, un techo digno", sostuvo.

Al respecto de la promesa que lanzó, de construir 3 mil casas para los sanjuaninos afectados por el sismo, Fernández expresó: "Tengo la tranquilidad de la tarea cumplida, de la promesa cumplida. Tengo la tranquilidad de que esto no sólo ocurre en San Juan. Con estas casas serán 63 mil viviendas las que entreguemos y para diciembre habremos entregado la casa 70 mil".

Por último, agradeció a los sanjuaninos por el afecto y prometió más viviendas. "Estamos construyendo más viviendas para los y las argentinos y argentinas. Gracias San Juan por darme la alegría de ver este barrio hermoso. Tengan la felicidad que merezcan. Sepan que, inexorablemente, siempre voy a estar al lado de los que más necesitan", dijo.