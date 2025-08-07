"
Fe y agradecimiento, las intenciones de los fieles que celebran a San Cayetano

Como cada año, cientos de fieles se congregaron en la capilla de San Cayetano, ubicada en Chimbas, para agradecer y renovar su fe en el santo del pan y del trabajo. La jornada comenzó desde temprano y estuvo marcada por momentos de profunda espiritualidad, comunidad y gratitud.

Los fieles que asistieron compartieron sus motivos de agradecimiento. “Agradezco por mi familia, por mis hijos y por el pueblo. Todos los años vengo a la primera misa”, expresó una mujer emocionada. Otro devoto agregó: “Agradezco el trabajo, que es el sustento que Dios le da a mi familia”.

Al llegar, los asistentes fueron recibidos con gestos de calidez: mate cocido, tortitas, sopaipillas y semitas se ofrecieron para acompañar la espera y el encuentro comunitario.

Desde las 8 de la mañana, se celebran misas a las 8, 10, 12, 14 y 17:30, mientras que a las 11 horas se llevaron a cabo los bautismos. A las 16, uno de los momentos más esperados por la comunidad: la solemne procesión por las calles del barrio, donde los fieles acompañan la imagen del santo en un clima de devoción y encuentro.

La jornada culminará con la Santa Misa de Cierre a las 20, en la que se espera una masiva participación de devotos. Para facilitar el acceso al lugar, se dispuso un servicio especial de transporte a través de las líneas de colectivos 40, 402, 403 y 404.

