Fe y agradecimiento, las intenciones de los fieles que celebran a San Cayetano

Desde las 8 de la mañana, se celebran misas a las 8, 10, 12, 14 y 17:30, mientras que a las 11 horas se llevaron a cabo los bautismos. A las 16, uno de los momentos más esperados por la comunidad: la solemne procesión por las calles del barrio, donde los fieles acompañan la imagen del santo en un clima de devoción y encuentro.

La jornada culminará con la Santa Misa de Cierre a las 20, en la que se espera una masiva participación de devotos. Para facilitar el acceso al lugar, se dispuso un servicio especial de transporte a través de las líneas de colectivos 40, 402, 403 y 404.