Fe y agradecimiento, las intenciones de los fieles que celebran a San Cayetano

Como cada año, cientos de fieles se congregaron en la capilla de San Cayetano, ubicada en Chimbas, para agradecer y renovar su fe en el santo del pan y del trabajo. La jornada comenzó desde temprano y estuvo marcada por momentos de profunda espiritualidad, comunidad y gratitud.
Los fieles que asistieron compartieron sus motivos de agradecimiento. “Agradezco por mi familia, por mis hijos y por el pueblo. Todos los años vengo a la primera misa”, expresó una fiel.