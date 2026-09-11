San Juan homenajeó a Sarmiento en su Casa Natal

Los actos comenzaron en la Plaza 25 de Mayo con el Izamiento del Pabellon Nacional para luego continuar en la casa del Procer. Alli la ceremonia comenzó con el pase de Revista por parte del vice gobernador de la Provincia a las fuerzas formadas.

Tras la interpretacion del Himno Nacional Argentino y el Himno a Domingo F. Sarmiento por parte de las Bandas del Regimiento de Montaña 22 y la Banda de Policia, se realizaron las ofrendas florales de rigor y un minuto de silencio en memoria del Maestro de América.

Luego tuvo lugar una invocación religiosa a cargo de monseñor Jorge Eduardo Lozano y seguidamente la directora del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, Lucía González expreso en su discurso que "Recordar a Sarmiento es un acto de conciencia histórico" y que "es una exigencia moral la de mirar el pasado analizando a los hombres en el marco de su tiempo".

Por su parte la ministra de Educación, Silvia Fuentes manifestó que "el legado de Sarmiento vive en cada escuela argentina y sus preguntas siguen vivas: cómo hacer para que un chico de una provincia lejana tenga las mismas oportunidades que otro? su respuesta fue la escuela y eso sigue vigente aca en su provincia donde tomamos la decision mas sarmientina de todas: alfabetizar para que nuestros estudiantes sepan leer y comprender".

"En San Juan hay miles de chicos que leen mejor que hace dos años gracias al Plan de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" y todos tienen la misma oportunidad de llegar a la escuela con el "boleto escolar gratuito", esa es nuestra actualidad y es una forma de honrar a Sarmiento", detallo la ministra quien ademas agradeció la vocacion y dedicacion de cada docente.

Finalmente el vicegobernador Fabián Martín destaco la visión de Sarmiento que, tras tener resultados tan malos del primer censo que él mismo pidió, supiera inmediatamente que habia que crear escuelas, formar maestros y educar.

"Lo primero que nos dijo el gobernador Marcelo Orrego fue que la educacion es lo mas importante y a eso estan orientadas muchas de nuestras politicas para que todos comprendamos que ese es el camino para construir nuestra provincia y darle al pais valores como los que represento Domingo Faustino Sarmiento", señalo el vice gobernador.

La actividad reunió a representantes de la comunidad educativa y de las instituciones que acompañaron el homenaje, en un ámbito directamente ligado a la vida y al legado de uno de los principales referentes de la educación argentina.