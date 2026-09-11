San Juan se moviliza por la visita del Papa: ya hay 7 colectivos confirmados

Desde la organización remarcaron que todavía quedan lugares disponibles y llamaron a quienes estén interesados en participar a acercarse a la parroquia más cercana. Allí podrán sumarse a los grupos que se están conformando, ya que las distintas comunidades trabajan de manera conjunta en la organización de los viajes.

Buscan 20.000 voluntarios

A nivel nacional, la organización de la visita papal abrió la preinscripción de voluntarios y estima que serán necesarias unas 20.000 personas para colaborar en las diferentes actividades previstas durante la presencia de León XIV en el país.

El operativo también contempla un importante despliegue para la cobertura periodística. En Buenos Aires se prepara una sala de prensa destinada a facilitar el trabajo de los medios y la realización de notas y coberturas.

Además, se prevén distintas celebraciones abiertas a los fieles en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En esta última ciudad, uno de los momentos centrales será una celebración frente a la Basílica de Luján.

La agenda del Pontífice también incluirá un encuentro con los obispos argentinos. Según se informó, alrededor de 100 obispos participarán de una reunión con León XIV durante su estadía.

El arribo del Papa está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. La expectativa crece mientras las comunidades religiosas de todo el país avanzan con la organización y, en San Juan, ya comienzan a completarse los primeros colectivos rumbo a las actividades de la visita papal.