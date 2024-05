Fabrizio Oieni: "Desde el desconocimiento, se habla de regular una actividad libre"

Julia Horn fue encontrada en Zonda a 12 kilómetros del cerro Tres Marías

Para Oieni, no es hora de cuestionar si se regula o se prohíbe, es hora de enfocarse en la educación de montaña. La tragedia resalta la necesidad de una cultura de prevención y asesoramiento en lugar de control. La regulación se torna compleja en un entorno tan vasto como la montaña.

“Es imposible regular lo que no se puede controlar”, sostuvo Oieni durante la entrevista. Para el andinista, los sanjuaninos “estamos acostumbrados a prohibir por desconocimiento” pero lo que se debe hacer es cambiar el enfoque más en un territorio mayormente montañoso, la instrucción y la educación son las vías hacia la seguridad efectiva.

Sobre las muertes en la montaña explicó que es parte de la realidad, como lo son en la calle o en cualquier otro lugar. La clave radica en estar mejor preparados para afrontarlos cuando ocurran, con soluciones efectivas y un conocimiento profundo del entorno.

“Se enfocan en los accidentes y no tienen en cuenta que no son tantos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que está en la montaña”, en referencia a que no solo hay gente subiendo cerros, sino quienes hacen bicicleta o corren.

Para el integrante del CAM, la montaña y la actividad de montaña no tiene que ser prohibida, sino que pasa por ser comprendida, respetada y enseñada. Es a través de la educación que se forja un vínculo seguro con el entorno.